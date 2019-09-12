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КПП Кучурганы

Совместный контроль на границе Молдовы и Украины: что заявил глава МИДЕИ

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Шеф внешнеполитического ведомства Молдовы рассказал, когда Кишинев и Киев вернутся к обсуждению совместного обеспечения безопасности общей границы.

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску обозначил процедуру, согласно которой Кишинев и Киев вернутся к обсуждению совместных КПП, в том числе - на приднестровском сегменте молдавско-украинской границы.

В интервью одному из местных СМИ, на вопрос о том, когда возобновится процесс, Попеску ответил, что очередь за МВД обоих государств.

"Мы ждали в течение нескольких месяцев, когда коллеги из Киева сформируют новый парламент, правительство. Кабинет министров утвердили две недели назад. Сейчас мы должны рассмотреть подробности по линиям министерств внутренних дел Украины и Молдовы, чтобы они предоставили информацию и выступили с конкретными действиями по обеспечению безопасности на молдавско-украинской границе", - отметил Попеску.

Может появиться еще один молдавско-украинский совместный КПП>>>

В октябре 2017 года правительство Молдовы и кабмин Украины подписали договор о совместном контроле пассажиров и транспортных средств. Всего к настоящему моменту подобные проверки осуществляются на шести пропускных пунктах - "Крива-Мамалыга", "Ларга-Келменцы", "Бричаны-Росошаны", "Джурджулешты-Рени", "Кучурганы-Первомайск" и "Паланка-Маяки-Удобное".

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