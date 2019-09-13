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кабинет министров

Кабмин намерен изменить состав комиссии по реинтеграции страны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Вместо номинального состава комиссии планируется указать в законодательстве должности тех, кто будет в нее входить.

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Бюро политики по реинтеграции выставило на публичные обсуждения проект поправок в решение правительства, предполагающих изменения в составе правительственной комиссии по реинтеграции страны.

Законодательную инициативу будут обсуждать до 27 сентября.

"Изменения касаются состава правительственной комиссии по реинтеграции страны – будут указаны должности, а не номинальный состав. Также предлагается исключить из состава комиссии главу Академии наук и включить в список членов директора Агентства публичных услуг", - говорится в пояснительной записке к проекту закона. 

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Авторы инициативы объясняют намерение исключить руководителя Академии наук из состава комиссии тем, что была проведена реорганизации структуры и глава АНМ больше не является членом правительства. А вот Агентство публичных услуг – это учреждение, которое обеспечивает широкий спектр услуг физическим и юридическим лицам приднестровского региона, поэтому разработчики проекта считают важным включение в состав комиссии директора Агентства.

Таким образом, в состав комиссии по реинтеграции будут входит 19 человек: премьер-министр (глава комиссии), вице-премьер по реинтеграции (вице-председатель комиссии), министр иностранных дел и евроинтеграции, министр экономики и инфраструктуры, министр финансов, министр юстиции, глава МВД, министр обороны, министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, министр образования, культуры и исследований, башкан Гагаузии, генеральный прокурор, директор Службы информации и безопасности, глава Национального антикоррупционного центра, директор Агентства публичных услуг, председатель Нацбанка, руководитель бюро политик по реинтеграции госканцелярии, а также сопредседатель Объединенной контрольной комиссии со стороны Молдовы.

Также планируется внести поправки в состав комиссии по отбору Программы мероприятий по реинтеграции страны. 

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Обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель премьер-министра. Секретарь – государственный служащий Бюро политик по реинтеграции без права голоса. Кроме того, в ее состав войдут шесть членов – заместитель генсекретаря правительства, по одному госсекретарю Минфина, Минэкономики и Минюста, а также замглавы НАЦ и руководитель Бюро политик по реинтеграции.

Глава государства ранее заявлял о разработке администрацией президента Молдовы концепции автономии Приднестровского региона. В свою очередь, вице-премьер Молдовы по реинтеграции Василий Шова ранее в интервью заявил, что еще в 2016 году было заявлено о намерении представить некие базовые параметры модели политического урегулирования.

Президент Молдовы Игорь Додон также сообщил, что на 8-10 октября запланировано заседание в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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