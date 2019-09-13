Кабмин определился с числом избирательных участков за границей на выборах

Граждане Молдовы, проживающие за рубежом, смогут проголосовать в 22 странах на новых парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Для проведения новых парламентских выборов 20 октября за границей будут открыты 85 избирательных участков. Соответствующее решение намерено утвердить правительство на заседании в пятницу.

"Для проведения 20 октября новых парламентских выборов по одномандатному округу №50 предлагается открыть за границей 85 избирательных участков, в том числе 27 при дипмиссиях и консульствах Молдовы, а также 58 дополнительных", - говорится в пояснительной записке к проекту решения.

Таким образом, проголосовать за кандидата по этому одномандатному округу смогут граждане Молдовы, которые в день выборов будут находиться в 22 странах Европы.

"Количество избирательных участков за границей установлено на основе анализа, проведенного МИДЕИ. В его основе – предложения дипмиссий и консульств в зависимости от официальных данных о числе и зональном распределении граждан Молдовы за рубежом, свежей статистической информации, количестве избирателей, принявших участие в прошлых выборах", - сказано в пояснительной записке.

Кроме того, министерство иностранных дел и евроинтеграции учитывало количество граждан, предварительно регистрировавшихся для участия в новых парламентских выборах, и пожелания ассоциаций молдавской диаспоры за границей, направленных в Центральную избирательную комиссию.

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Больше всего избирательных участков откроют в Италии (29) и Румынии (12). Во Франции граждане Молдовы 20 октября смогут проголосовать на 7 избирательных участках, в Португалии, Испании, Великобритании и Северной Ирландии будет открыто по 5 участков для голосования, в Германии – 4, Ирландии – 3, Греции – 2, а также по 1 участку в Норвегии, Чехии, Латвии, Бельгии, Польше, Швеции, Эстонии, Литве, Венгрии, Австрии, Болгарии, Швейцарии и Нидерландах.

В каких именно городах голосовать, можно посмотреть здесь.

Что надо знать о выборах 20 октября?

В четырех одномандатных избирательных округах пройдут и новые парламентские выборы. Речь идет о четырех одномандатных округах - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слобозии, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе - в Европе.

В 17 округе в ходе парламентских выборов зимой этого года победу одержал тогдашний лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк. Однако 30 июля парламент принял к сведению заявление о том, что он сдает мандат депутата. К слову, в конце июня все руководство Демпартии подало в отставку. Это произошло после того, как Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, когда возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию.

По 33 округу в ходе выборов 24 февраля 2019 года была избрана депутатом Майя Санду, которую позже утвердили в должности премьер-министра.

В 50 округе победил Андрей Нэстасе, ныне занимающий должность министра внутренних дел и объявивший о намерении баллотироваться в примары Кишинева.

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Избранный по одномандатному округу №48 (Слобозия, Тирасполь и Бендеры) независимый депутат Виорел Мельник сложил полномочия парламентария. По его мнению, сейчас "роль независимых депутатов в парламенте сведена к нулю".

Также 20 октября в Молдове состоятся всеобщие местные выборы. Со 2 августа в стране стартовал избирательный период в преддверии голосования за примаров (мэров) и советников в 898 населенных пунктах республики.

В связи с этим на грядущих выборах нас ждут рекорды. К примеру, проживающие в ряде населенных пунктов Молдовы граждане на всеобщих местных и новых парламентских выборах, которые намечены на 20 октября, получат по пять бюллетеней для голосования.

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