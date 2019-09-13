Кишинев и Тирасполь договорились: важное изменения вступит в силу уже с 16 сентября

Первый шаг сделан: участники переговорного процесса по приднестровскому урегулированию пришли к важному компромиссу – это касается поездок на левый берег Днестра для госслужащих.

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. С понедельника, 16 сентября, должностные лица Республики Молдова смогут свободно посещать населенные пункты Приднестровья или проезжать через этот регион. Такой договоренности достигли в рамках переговоров по приднестровскому урегулированию. Об этом заявил на заседании правительства в пятницу вице-премьер по реинтеграции Василий Шова.

Ранее госслужащим требовалось для этого письменное уведомление.

Шова заявил, что в четверг в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию была достигнута договоренность об отмене письменного уведомления для посещения населенных пунктов Приднестровья или для проезда через этот регион для должностных лиц Республики Молдова.

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"С 16 сентября этот режим будет свободным. Пока как первый шаг для всех должностных лиц для частных поездок и транзита через приднестровский регион. Надеюсь, что этот механизм будет функциональным, и нам не придется вводить какие-то новые меры", - отметил вице-премьер.

По его словам, официальный Кишинев поблагодарил всех международных партнеров, участвующий в переговорном формате по приднестровскому урегулированию, которые последние полтора месяца активно содействовали в достижении этого компромисса.

"Поблагодарили и наших коллег из Приднестровья, что мы нашли этот компромисс. С понедельника он вступит в силу", - отметил Шова.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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