Насколько Франция становится ближе для Молдовы – ответ дан

В пятницу в Молдову с рабочим визитом прибыла Госсекретарь МИДа Франции Амели де Моншалин, она встретилась с представителями всех ветвей власти страны, обсудив актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Франция сыграла одну из решающих ролей в мирной передаче власти в июне текущего года. Об этом заявил на встрече с Амели де Моншалин министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

"Первым министром, с которым я встретился после этих драматических для нашей страны событий, была г-жа Амели де Моншалин. Ваш визит подтверждает поддержку, которую оказывает Франция Молдове, демонстрирует развитие политического и экономического диалога с Европейским Союзом", - заявил Попеску.

По словам чиновника, на встрече с Амели де Моншалин были обсуждены инфраструктурные проекты, проблема налогообложения, признания молдавских дипломов во Франции. Стороны также коснулись вопроса урегулирования приднестровского конфликта, разрешение которого, по мнению Попеску, возможно при поддержке европейских партнеров Молдовы.

Госсекретарь Франции по европейским делам Амели де Моншалин заявила, что для Франции очень важно было поддержать коалицию, созданную в июне в Кишиневе.

"20 июня мы с президентом Макроном находились в Брюсселе и настаивали, чтобы все 28 государства-члена ЕС поддержали созданную в Молдове коалицию", - заявила Моншалин.

Она отметила, что в экономическом сотрудничестве с Молдовой есть ряд наработок. Также, по словам чиновницы, немаловажно проведение реформ в Молдове, ряд французских экспертов поможет правительству в их имплементации.

"Судебная система должна быть независимой, также немаловажно, чтобы велась борьба с коррупцией. Результаты этих реформ должен почувствовать каждый простой гражданин страны", - уточнила де Моншалин.

Ранее, в ходе встречи с Госсекретарем министерства иностранных дел Франции Амели де Моншалин премьер-министр Молдовы Майя Санду поблагодарила чиновницу за поддержку, оказанную Молдове в развитии демократии в республике.

Стороны обсудили вопрос привлечения французских инвестиций в экономику Молдовы, а также вопрос восстановления участка железной дороги Кишинев-Унгены. По этому вопросу Амели де Моншалин и министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан подписали протокол о намерениях.

Ключевым вопросом встречи стало обсуждение методов борьбы с коррупцией в судебной системе.

Утром рабочую встречу с Амели де Моншалин провел и глава государства Игорь Додон.

"Обсудили самые важные вопросы двусторонней повестки, отметив их стратегический характер. Констатировали активизацию диалога между Молдовой и Францией по многим направлениям, представляющим взаимный интерес", - написал глава государства на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

Президент поблагодарил руководство Франции за то, что она стала одной из первых стран, которые ясно выразили свою позицию по мирной передаче власти в Республике Молдова в начале лета. Он также подчеркнул важность этой поддержки со стороны важнейших внешних партнеров нашей страны и констатировал исторический консенсус на внутреннем и международном уровне в отношении новых властей Республики Молдова.

"В беседе с госпожой Моншалин, что ключевыми темами во время этих бесед были урегулирование приднестровского конфликта и проведение взвешенной внешней политики Республики Молдова", - добавил Додон.

В завершение беседы Додон подтвердил принятие ранее полученного приглашения на второй Форум мира, который состоится в ноябре в Париже, Также была достигнута договоренность о проведении встречи с президентом Эмманюэлем Макроном в рамках этого визита.

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