Кишинев на следующей неделе ожидают два "евровизита"

Руководитель международной организации проведет ряд встреч на обоих берегах Днестра, одновременно с ним в Кишинев прибудет еще один высокопоставленный европейский чиновник.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. На следующей неделе Кишинев посетит генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер.

© Sputnik / Григорий Сысоев Генсек ОБСЕ Томас Гремингер

По сообщению дипломатических источников, визит Гремингера состоится с 17 по 19 сентября.

За эти дни генсек ОБСЕ намерен провести ряд встреч с официальными лицами Республики Молдова и представителями политического руководства Тирасполя.

Кроме того, 16-17 сентября в Молдову приедет с официальным визитом генеральный директор Еврокомиссии по делам политики соседства и переговорам о расширении ЕС Кристиан Даниэльссон. Основная цель гостя - дискуссии в отношении прогресса реформ в ключевых областях Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС.

Даниэльссон встретится с президентом РМ Игорем Додоном, спикером парламента Зинаидой Гречаной и премьер-министром Майей Санду.

Программа визита также включает диалог с представителями гражданского общества и публичные консультации о будущем Восточного партнерства.

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