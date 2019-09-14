10:34 14 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.71
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.71
Поиск
ОБСЕ

Кишинев на следующей неделе ожидают два "евровизита"

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
Получить короткую ссылку
3110

Руководитель международной организации проведет ряд встреч на обоих берегах Днестра, одновременно с ним в Кишинев прибудет еще один высокопоставленный европейский чиновник.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. На следующей неделе Кишинев посетит генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер.

VII Московская конференция по международной безопасности. День первый
© Sputnik / Григорий Сысоев
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер

По сообщению дипломатических источников, визит Гремингера состоится с 17 по 19 сентября.

За эти дни генсек ОБСЕ намерен провести ряд встреч с официальными лицами Республики Молдова и представителями политического руководства Тирасполя.

Встреча президента Молдовы Игоря Додона с главой миссии ОБСЕ в республике Клаусом Нойкирхом
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Додон и Нойкирх обсудили предстоящие переговоры в формате "5+2"

Кроме того, 16-17 сентября в Молдову приедет с официальным визитом генеральный директор Еврокомиссии по делам политики соседства и переговорам о расширении ЕС Кристиан Даниэльссон. Основная цель гостя - дискуссии в отношении прогресса реформ в ключевых областях Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС.

Даниэльссон встретится с президентом РМ Игорем Додоном, спикером парламента Зинаидой Гречаной и премьер-министром Майей Санду.

Программа визита также включает диалог с представителями гражданского общества и публичные консультации о будущем Восточного партнерства.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Кишинев и Тирасполь договорились: важное изменение вступит в силу уже с 16 сентября
ОБСЕ пригласит для Кишинева и Тирасполя международного эксперта по банкам


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Люди бегут прочь от Всемирного торгового центра после того, как он подвергся атаке 11 сентября 2001 года.
Эхо трагедии 9/11: страшные кадры терактов в Нью-Йорке
Захарова: США превращают космос в новое поле военных действий
Захарова: США превращают космос в новое поле военных действий
Трудоголики ЕС
Трудоголики ЕС - кто они

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться