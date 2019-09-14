Кишинев на следующей неделе ожидают два "евровизита"

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. На следующей неделе Кишинев посетит генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер.
По сообщению дипломатических источников, визит Гремингера состоится с 17 по 19 сентября.
За эти дни генсек ОБСЕ намерен провести ряд встреч с официальными лицами Республики Молдова и представителями политического руководства Тирасполя.
Кроме того, 16-17 сентября в Молдову приедет с официальным визитом генеральный директор Еврокомиссии по делам политики соседства и переговорам о расширении ЕС Кристиан Даниэльссон. Основная цель гостя - дискуссии в отношении прогресса реформ в ключевых областях Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС.
Даниэльссон встретится с президентом РМ Игорем Додоном, спикером парламента Зинаидой Гречаной и премьер-министром Майей Санду.
Программа визита также включает диалог с представителями гражданского общества и публичные консультации о будущем Восточного партнерства.
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