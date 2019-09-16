Парламент Молдовы собирается на заседание в понедельник

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Парламент Молдовы соберется в понедельник на второе заседание осенне-зимней сессии.

Повестку заседания не обнародовали, однако юридическая комиссия высшего законодательного органа страны утром рассматривает проект о внесении изменений в процедуру выбора генерального прокурора Молдовы, который 13 сентября утвердило правительство.

Поправки предполагают создание комиссии, которая будет заниматься предварительным отбором кандидатов на должность генпрокурора. В итоге двух-четырех кандидатов, соответствующих требованиям на должность генпрокурора, из шорт-листа должны предложить Высшему совету прокуроров.

ВСП может отклонить одну или несколько кандидатур из шорт-листа на основании обоснованного решения, за которое проголосовали большинство членов Совета. Тогда список возвращают в Минюст, который может предложить кандидата из шорт-листа. Если других кандидатов нет, то будет проводиться новый конкурс. Такая же процедура предусмотрена и для президента, который может отклонить предложенного ВСП кандидата.

Пока вы спали: сбор хлама в Кишинева, рост цен на нефть, планы НАТО>>>

Еще одно изменение – критерии, которым должен соответствовать претендент.

Осенне-зимняя сессия высшего законодательного органа Молдовы открылась 2 сентября. Согласно регламенту парламента, высший законодательный орган созывается на две очередные сессии в течение года.

Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя проводится с сентября по конец декабря.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK