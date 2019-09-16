Эксклюзив: ПСРМ и ACUM подпишут новое соглашение о сотрудничестве

Новое соглашение планируется подписать в парламенте, где в понедельник состоится очередное заседание высшего законодательного органа, в рамках которого выступит президент Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM могут подписать в понедельник новое соглашение о сотрудничестве. Информацию об этом подтвердили корреспонденту Sputnik источники в парламентском большинстве.

Ранее депутат парламента от блока ACUM Сергей Литвиненко, который возглавляет юридическую комиссию высшего законодательного органа республики заявлял в интервью радиостудии Sputnik Молдова, что новое политическое соглашение между ПСРМ и ACUM не является секретным документом, в котором между партнерами по коалиции распределены посты в ключевых государственных учреждениях.

Новое соглашение планируется подписать в парламенте, где в понедельник состоится очередное заседание высшего законодательного органа. Также в этот день в парламенте выступит президент Игорь Додон.

Дискуссии о новом соглашении между ПСРМ и ACUM

Ранее председатель фракции Партии социалистов Влад Батрынча написал на своей странице в Facebook, что ПСРМ "настаивает на незамедлительном подписании политического соглашения между ПСРМ и блоком ACUM, где будут максимально четко прописаны задачи внутренней и внешней политики страны, чтобы в будущем исключить ситуации, создающие большие риски для всего процесса управления страной".

Президент Молдовы Игорь Додон назвал озвученную Батрынчей позицию прагматичной и конструктивной, призвав все стороны проявить мудрость и политическую зрелость.

Премьер Майя Санду, в свою очередь, в своем Facebook намекнула на разногласия внутри блока ACUM, а также обратилась к социалистам со словами: "давайте не искать предлоги для усложнения ситуации".

Позже лидеры политформирований PAS и DA Майя Санду и Андрей Нэстасе, заявили, что обсуждают с социалистами меры по внедрению реформ и, когда придут к общему знаменателю, то включат их в новое политическое соглашение, которое подпишут все три стороны.

Глава республики также сообщал о том, что возможно подпись под соглашением поставит также и он, как гарант внедрения обозначенных в договоре реформ.

В конце августа Санду заявила, что между партнерами по коалиции состоялись предметные обсуждения, касающиеся реформ юстиции и прокуратуры, на обязательном включении в соглашение которых настаивает блок ACUM.

Как сформировалась коалиция

Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества.

В этот же день депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Позже президент страны Игорь Додон призвал парламентское большинство и правительство к сплоченности и отказу от геополитических разногласий, чтобы укрепить новую власть.

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