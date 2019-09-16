Выборы в Кишиневе: явка может превысить прошлогодние показатели

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. До всеобщих местных выборов в Молдове осталось чуть больше месяца. Однако аналитики уже предполагают, что выборы в Кишиневе пройдут активнее, чем в прошлом году во время досрочной кампании по избранию генерального примара молдавской столицы.

Люди продолжают ждать перемен

Политолог Игорь Волницкий считает, что явка на местных выборах 20 октября в Кишиневе будет выше, чем в 2018-м, когда состоялись досрочные выборы примара молдавской столицы. По прогнозам эксперта, рост явки составит 4-5%. Волницкий полагает, что повышенный интерес к местным выборам можно объяснить политическими изменениями, произошедшими в стране в течение последних месяцев.

"Есть определенные ожидания, и уровень этих ожиданий еще не спал после того, как у нас состоялась смена власти. Это дает основания полагать, что активность избирателей, в Кишиневе и по всей стране будет достаточно высокая", - заявил Волницкий.

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По сценарию прошлого года

Как и в 2018 году, наиболее вероятными претендентами на должность генерального примара Кишинева являются кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан (ЦИК его уже зарегистрировал) и кандидат от блока ACUM Андрей Нэстасе. По мнению Волницкого, сохраняется большая вероятность повторения сценария прошлого года, когда оба кандидата схлестнутся за кресло примара во втором туре.

"Маловероятно, что кто-то оспорит шансы Иона Чебана и Андрея Нэстасе. Думаю, что на данном этапе их шансы составляют 50/50. Если раньше у Нэстасе было больше шансов, то теперь, думаю, они уравнялись", - считает эксперт.

По мнению Волницкого, результаты голосования зависят от тактики, которую выберут основные игроки. Кандидат от Партии социалистов начал с "конструктивного" месседжа, ставя на первый план не геополитику, а проблемы города. Тактика Нэстасе пока не ясна: он еще не зарегистрировался и не представил своей программы.

Неужели без сюрпризов?

Политологи отмечают некоторое оживление, происходящее на унионистском сегменте. Электорату, который придерживается этих взглядов, предложены новые партии и новые лидеры. В экспертном сообществе не исключают, что это может сказаться на шансах Нэстасе занять кабинет генерального примара.

"Если предположить, что часть проевропейского правого электората в столице недовольна тем, что блок ACUM создал правящую коалицию с партией социалистов, это могло бы повлиять на их решение не выйти на выборы. Но появление новых партий унионистского толка, дает возможность предположить, что явка будет достаточно высокой", - отметил Волницкий.

Шансы показать неплохой результат существуют у бывшего исполняющего обязанности генерального примара Кишинева Руслана Кодряну, считает политолог. Пока этот кандидат не составляет серьезную конкуренцию фаворитам гонки. Однако, если Чебан и Нэстасе переведут борьбу в геополитическую плоскость, вероятность набрать дополнительные очки для Кодряну будет повышена.

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О своих амбициях на кресло примара Кишинева также заявили Андрей Доникэ, представляющий движение "Speranta-Надежда", демократ Павел Филип, гражданский активист Виктор Киронда, лидер партии Uniunea Salvati Basarabia Валериу Мунтяну, Валерий Клименко от "Партии "Шор", Ион Дьяков от "Нашей партии", Виталий Возной от партии "Европейские левые".

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