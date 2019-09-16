Додон призвал правительство заняться социальными инициативами

Выступление Игоря Додона в высшем законодательном органе республики – приоритеты работы правительства и готовность утвердить изменения в его составе.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон назвал пять основных инициатив, на реализации которых должно сосредоточиться правительство республики. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления на заседании парламента страны в понедельник.

Граждане ждут улучшения условий

Президент отметил, что подписание в июне временного соглашения между ПСРМ и ACUM - это единственный шаг для спасения Молдовы, и сейчас "Молдова проходит через комплексный процесс перезагрузки". Тогда "был достигнут необходимый компромисс, когда социалисты уступили блоку ACUM почти все правительство, а после практически полностью проголосовали за пакет по деолигархизации, предложенный блоком ACUM.

"Власти должны заниматься интересами всех граждан. Мы обещали людям, что они начнут жить лучше. Но для этого нужны эффективное управление и функциональные институты. Нужно перестать ссылаться на проблемы в прошлом. Если мы приняли правление, то взяли на себя обязательство решить проблемы", - сказал президент.

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По словам Додона, глава государства в настоящее время озабочен социальной защитой граждан.

"Учитывая базовые принципы, хочу сказать, что не доволен работой некоторых министерств, остановкой ряда проектов, которые приносили пользу гражданам… Предложение – совместно поработать с блоком ACUM для определения повестки приоритетов", - добавил Додон.

Пять приоритетов

Глава государства отметил пять основных направлений, на которых должно сконцентрироваться правительство в ближайшее время.

Первая область – улучшение уровня жизни.

"Это главное ожидание от правительства. Рост зарплат и пенсий, которые будут регулярно выплачиваться. Тарифы и их возможное снижение. Нужна и новая политика по защите социально-уязвимых семей", - пояснил президент.

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Второй вопрос, который волнует население страны - создание новых рабочих мест и их защита.

"Ожидаю стратегический и профессиональный план по созданию рабочих мест, который даст людям стабильность и уверенность", - подчеркнул Додон.

Третий вопрос, по его словам, - обеспечение экономического развития страны. Пока, как уточнил глава государства, не было стратегического подхода к рассмотрению этой темы.

Четвертый приоритет - борьба с коррупцией. "В этой области люди тоже ждут конкретных результатов. Борьба с мелкой коррупцией – задача правительства", - сказал Додон, пояснив, что речь идет о противодействии взяточничеству таможенников, врачей, полицейских и других госслужащих.

Пятый вопрос - проблема плохих дорог, которая также заботит граждан.

"Дорожная инфраструктура должна быть стратегическим проектом развивающейся страны. Плохая ситуация влияет не только на комфорт граждан, но и ежедневно приводит к человеческим жертвам", - пояснил президент.

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При этом Додон отметил, что если в последующие месяцы министры не смогут доказать, что способны принимать эти меры для решения этих вопросов, то он "готов в любой момент утвердить изменения в структуре правительства".

"Все приоритетные направления помогут противодействовать демографической проблеме. Массовый выезд за границу – государственная угроза… Действующее правительство должно доказать, что осознает эту опасность и готово принять меры для борьбы с ней", - сказал глава государства.

Он обратил внимание на тот факт, что сейчас ответственность парламента и правительства перед людьми огромна.

Также президент призвал оппозицию поддерживать важные для страны инициативы.

Кроме того, Додон отметил, что предстоит очень сложный период, так как скоро начнется избирательная компания. "Призываю проявить политическую мудрость. Электоральная гонка не может быть важнее цели по перезагрузке происходящего в стране. Предстоящий период будет важным тестом для парламентского большинства", - заключил президент.

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