ПСРМ и ACUM подписали новое политическое соглашение о сотрудничестве

Новое соглашение между ПСРМ и ACUM должны подписать также президент страны, премьер-министр и спикер парламента.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Представители Партии социалистов Республики Молдова и блока ACUM (в которых входят партии PAS и DA) подписали в понедельник новое политическое соглашение. Об этом заявил вице-спикер парламента от фракции социалистов Ион Чебан.

"На данном этапе подписана политическая договоренность между фракциями ПСРМ и PAS и DA, которые входят в блок ACUM. Эти документы должны быть подписаны и президентом страны Игорем Додоном, премьер-министром Майе Санду и спикером парламента Зинаидой Гречаной", - сказал Чебан.

По его словам, соглашение включает в себя все приоритетные реформы, которые предлагают на кратко-, средне- и долгосрочный период.

"Это совместное обязательство всех государственных институтов. Оно включает, в том числе, что делать в рамках электоральной кампании и после нее, каковы наши приоритеты в социальном секторе, какие наши приоритеты по вопросу реформы юстиции, каковы наши приоритеты в сфере экономики. Мы договорились по многим важным вопросам", - сказал он.

Чебан подчеркнул, что касается внешней политики, то она должна быть взвешенной. "Мы хотим дружить со всеми. Хотим восстановить отношения и на Востоке, и на Западе в полной мере", - подчеркнул Чебан.

Позже он опубликовал на своей странице в Facebook текст соглашения, подписанного представителями фракций социлистов, PAS, DA, президентом Молдовы, премьером и спикером парламента.

Вице-спикер парламента от фракции платформы DA Александр Слусарь пояснил, что это соглашение не столько между партиями, сколько между государственными структурами.

"Конечно, в рамках парламента договор подписали три фракции, которые создали это большинство в июне 2019 года. Включает многие области деятельности. Не стоит искать там ничего секретного. Нет никаких секретных дополнений или раздела. Мы опирались исключительно на реформы в разных областям", - сказал он.

По его словам, для платформы DA важна реформа юстиции, которая в этом документе детально прописана, а также обязательства в области экономики – поддержка местного производителя, малого и среднего бизнеса, развитие агросектора и так далее".

Вице-спикер парламента от фракции PAS Михай Попшой заявил, что после долги переговоров стороны пришли к компромиссу – политической договоренности о целях на переходный период.

"У нас целая программа реформ, согласованных тремя парламентскими фракциями, чтобы заверить граждан, что в предстоящие месяцы правительство, парламент будут работать в тесном сотрудничестве, чтобы обеспечить реформу юстиции, финансовую стабильность, создание рабочих мест", - сказал Попшой.

Все это, по его словам, возможно "только в ситуации, когда правительство, парламент и администрация президента работают в тесном сотрудничестве, основанном на интересах граждан Молдовы".

Ранее депутат парламента от блока ACUM Сергей Литвиненко, который возглавляет юридическую комиссию высшего законодательного органа республики, заявлял в интервью радиостудии Sputnik Молдова, что новое политическое соглашение между ПСРМ и ACUM не является секретным документом, в котором между партнерами по коалиции распределены посты в ключевых государственных учреждениях.

Дискуссии о новом соглашении между ПСРМ и ACUM

Ранее председатель фракции Партии социалистов Влад Батрынча написал на своей странице в Facebook, что ПСРМ "настаивает на незамедлительном подписании политического соглашения между ПСРМ и блоком ACUM, где будут максимально четко прописаны задачи внутренней и внешней политики страны, чтобы в будущем исключить ситуации, создающие большие риски для всего процесса управления страной".

Президент Молдовы Игорь Додон назвал озвученную Батрынчей позицию прагматичной и конструктивной, призвав все стороны проявить мудрость и политическую зрелость.

Премьер Майя Санду, в свою очередь, в своем Facebook намекнула на разногласия внутри блока ACUM, а также обратилась к социалистам со словами: "давайте не искать предлоги для усложнения ситуации".

Позже лидеры политформирований PAS и DA Майя Санду и Андрей Нэстасе, заявили, что обсуждают с социалистами меры по внедрению реформ и, когда придут к общему знаменателю, то включат их в новое политическое соглашение, которое подпишут все три стороны.

Глава республики также сообщал о том, что возможно подпись под соглашением поставит также и он, как гарант внедрения обозначенных в договоре реформ.

В конце августа Санду заявила, что между партнерами по коалиции состоялись предметные обсуждения, касающиеся реформ юстиции и прокуратуры, на обязательном включении в соглашение которых настаивает блок ACUM.

Как сформировалась коалиция

Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества.

В этот же день депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Позже президент страны Игорь Додон призвал парламентское большинство и правительство к сплоченности и отказу от геополитических разногласий, чтобы укрепить новую власть.

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