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Встреча вице-премьера по реинтеграции Василия Шовы со спецпредставителем России по приднестровскому урегулированию Сергеем Губаревым и представителями МИД РФ

Шова обсудил с Губаревым приднестровское урегулирование

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Вице-премьер по реинтеграции Василий Шова обозначил приоритеты Кишинева в переговорном процессе, а также позицию правительства Республики Молдова по ряду актуальных проблем.

КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Василий Шова обсудил со спецпредставителем России по приднестровскому урегулированию Сергеем Губаревым и представителями министерства иностранных дел РФ вопросы приднестровского урегулирования.

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Как сообщили в пресс-службе бюро по реинтеграции, диалог официальных лиц был сосредоточен на последних событиях в переговорах по приднестровской тематике, а также на динамике взаимодействия на платформе политических представителей и отраслевых рабочих групп. Кроме того, стороны обсудили уровень реализации соглашений, согласованных в так называемом пакете "Берлин плюс". Собеседники также обменялись мнениями и идеями по возможным путям ускорения процесса выявления и реализации жизнеспособных решений текущих вопросов переговорной повестки дня.

Вице-премьер обозначил приоритеты Кишинева в переговорном процессе, позицию правительства Республики Молдова по ряду актуальных проблем.

Шова отметил, что "в будущем году основные усилия будут сконцентрированы на возобновлении дискуссий в переговорном формате "5+2" по институциональным и политическим аспектам в целях поиска перспектив процесса регламентирования с определением специальной модели правового статуса для приднестровского региона, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и в рамках границ, признанных международным сообществом".

Василе Шова рассказал о приоритетах в приднестровском урегулировании>>>

К слову, с понедельника, 16 сентября, должностные лица Республики Молдова могут свободно посещать населенные пункты Приднестровья или проезжать через этот регион без письменного уведомления со стороны местной администрации. Такой договоренности достигли в рамках переговоров по приднестровскому урегулированию.

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Теги:
Приднестровье, Сергей Губарев, Василий Шова


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