Санду отправляется с официальным визитом в США: с кем она встретится

В правительстве назвали темы, которые намерена обсудить глава молдавского правительства в беседах с американскими чиновниками.

КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду отправляет с официальным визитом в США в период 18-19 сентября, сообщили во вторник в пресс-службе правительства республики.

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Там уточнили, что 18 сентября глава правительства проведет встречу с госсекретарем Майком Помпео - Санду намерена обсудить приоритеты по укреплению стратегического диалога между Молдовой и США.

"Программа визита включает серию встреч с официальными чиновниками высокого ранга, представителями бизнеса США, а также с гражданами Молдовы, проживающими в Вашингтоне", - отметили в кабмине.

В состав молдавской делегации во главе с Санду также входят: вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, министр финансов Наталья Гаврилица, советник премьера по внешней политике Владислав Кулмински, а также советник по безопасности и обороне Виктория Рошка.

Ранее планировалось, что молдавский премьер и члены правительства отправятся в США в период 31 августа - 4 сентября. Однако визит был отложен из-за изменений в графике Помпео.

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