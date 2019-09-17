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Правительство Республики Молдова

Как оценивает депутат от блока ACUM 100 дней правительства Майи Санду

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Прошло сто дней с момента приведения к присяге правительства во главе с Майей Санду - депутат от блока ACUM Владимир Боля проанализировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, как работал новый кабмин.

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Спустя сто дней с момента перехода власти к парламентскому большинству, сформированному из фракции ПСРМ и блока ACUM, нынешняя власть может гордиться целым рядом достижений, но их недостаточно, чтобы улучшения чувствовались всеми. Об этом заявил депутат от блока ACUM Владимир Боля, выступая в эфире радиостудии Sputnik. 

"Мы понимаем, что дела идут в правильном направлении. Мы работаем над внедрением реформ, начатых десятки лет назад. Нам удалось избавить Молдову от власти одного-единственного человека. Мы аннулировали смешанную избирательную систему, мы прекратили внешнюю изоляцию Молдовы, в том числе мы возобновили отношения с Россией и Китаем. Все это представляет национальный интерес Молдовы", - заявил Боля. 

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Говоря об экономической ситуации, парламентарий подчеркнул, что в высший законодательный орган будут приглашены с отчетами профильные министерства, которые непосредственно занимаются вопросами улучшения жизни людей в республике и отвечают за соответствующие реформы.

Одним из первых должно быть заслушано министерство сельского хозяйства, уточнил Боля. 

Напомним, что 9 июня Демократическая партия заявила об уходе из власти, а правительство Павла Филипа ушло в отставку, освободив главные государственные ведомства страны. Решение ДПМ было озвучено после встреч представителей руководства политического формирования с зарубежными дипломатами, в том числе с послом США в Молдове.

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Теги:
правящее большинство, Майя Санду, правительство


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