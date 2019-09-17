Додон провел встречу с послами, аккредитованными в Молдове: о чем он говорил

Глава республики рассказал, о чем говорил с дипломатами, аккредитованными в Молдове, в рамках неформальной встречи.

КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел во вторник неформальную встречу с главами дипломатических миссий, аккредитованных в республике.

"Обсудили развитие политической ситуации в стране, включая политическое соглашение, подписанное вчера ПСРМ, блоком ACUM, президентом страны, премьер-министром и председателем парламента. Этот документ дает нам шанс на стабильность в стране", - написал Додон в Facebook по итогам встречи.

Как подчеркнул глава республики, "внутренний и внешний консенсус создает хорошую возможность для дальнейшего успешного проведения взвешенной внешней политики на основе конституционного статуса постоянного нейтралитета и национальных интересов Республики Молдова".

После подписания вице-спикер парламента Молдовы от фракции социалистов Ион Чебан заявлял, что это соглашение включает в себя все приоритетные реформы, которые предлагают на кратко-, средне- и долгосрочный период. Договор, по его словам, включает, в том числе, действия каждой из сторон в рамках электоральной кампании и после нее, а также приоритеты в социальном секторе, по вопросу реформы юстиции, в сфере экономики. Он отметил, что партнеры по коалиции "договорились по многим важным вопросам".

А вице-председатель высшего законодательного органа от фракции DA Александр Слусарь сообщил, говоря о подписанном документе, что "не стоит искать там ничего секретного", а стороны опирались исключительно на реформы в разных областях.

Вице-спикер парламента от фракции PAS Михай Попшой обратил внимание, что после долгих переговоров стороны пришли к компромиссу – "политической договоренности о целях на переходный период". Как считает он, обеспечить реформу юстиции, финансовую стабильность, создание рабочих мест возможно "только в ситуации, когда правительство, парламент и администрация президента работают в тесном сотрудничестве, основанном на интересах граждан Молдовы".

Дискуссии о новом соглашении между ПСРМ и ACUM

Ранее председатель фракции Партии социалистов Влад Батрынча написал на своей странице в Facebook, что ПСРМ "настаивает на незамедлительном подписании политического соглашения между ПСРМ и блоком ACUM, где будут максимально четко прописаны задачи внутренней и внешней политики страны, чтобы в будущем исключить ситуации, создающие большие риски для всего процесса управления страной".

Президент Молдовы Игорь Додон назвал озвученную Батрынчей позицию прагматичной и конструктивной, призвав все стороны проявить мудрость и политическую зрелость.

Премьер Майя Санду, в свою очередь, в своем Facebook намекнула на разногласия внутри блока ACUM, а также обратилась к социалистам со словами: "давайте не искать предлоги для усложнения ситуации".

Позже лидеры политформирований PAS и DA Майя Санду и Андрей Нэстасе, заявили, что обсуждают с социалистами меры по внедрению реформ и, когда придут к общему знаменателю, то включат их в новое политическое соглашение, которое подпишут все три стороны.

Глава республики также сообщал о том, что возможно подпись под соглашением поставит также и он, как гарант внедрения обозначенных в договоре реформ.

В конце августа Санду заявила, что между партнерами по коалиции состоялись предметные обсуждения, касающиеся реформ юстиции и прокуратуры, на обязательном включении в соглашение которых настаивает блок ACUM.

Как сформировалась коалиция

Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества.

В этот же день депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Позже президент страны Игорь Додон призвал парламентское большинство и правительство к сплоченности и отказу от геополитических разногласий, чтобы укрепить новую власть.

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