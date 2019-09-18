Официальный визит: премьер Санду улетела в США

В состав делегации входят вице-премьер Андрей Нэстасе, глава МИДЕИ Нику Попеску, министр финансов Наталья Гаврилица, советник премьера по внешней политике Владислав Кульминский, а также советник по безопасности и обороне Виктория Рошка.

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Майя Санду отправилась с официальным визитом в США.

Там она пробудет до 19 сентября, сообщает пресс-служба правительства.

Полет ястреба: зачем Болтон посещал Украину, Беларусь и Молдову?>>>

В среду, 18 сентября, глава правительства проведет встречу с госсекретарем Майком Помпео. Санду намерена обсудить приоритеты по укреплению стратегического диалога между Молдовой и США.

"Программа визита включает серию встреч с официальными чиновниками высокого ранга, представителями бизнеса США, а также с гражданами Молдовы, проживающими в Вашингтоне", - отметили в кабмине.

В состав молдавской делегации во главе с Санду также входят: вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, министр финансов Наталья Гаврилица, советник премьера по внешней политике Владислав Кулмински, а также советник по безопасности и обороне Виктория Рошка.

© Sputnik / Moldova Правительству Молдовы 100 дней: что сделали Санду и ее министры

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK