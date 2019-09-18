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Maia Sandu

Официальный визит: премьер Санду улетела в США

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Молдова после политического кризиса (94)
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В состав делегации входят вице-премьер Андрей Нэстасе, глава МИДЕИ Нику Попеску, министр финансов Наталья Гаврилица, советник премьера по внешней политике Владислав Кульминский, а также советник по безопасности и обороне Виктория Рошка.

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Майя Санду отправилась с официальным визитом в США. 

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Там она пробудет до 19 сентября, сообщает пресс-служба правительства.

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В среду, 18 сентября, глава правительства проведет встречу с госсекретарем Майком Помпео. Санду намерена обсудить приоритеты по укреплению стратегического диалога между Молдовой и США.

"Программа визита включает серию встреч с официальными чиновниками высокого ранга, представителями бизнеса США, а также с гражданами Молдовы, проживающими в Вашингтоне", - отметили в кабмине.

В состав молдавской делегации во главе с Санду также входят: вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, министр финансов Наталья Гаврилица, советник премьера по внешней политике Владислав Кулмински, а также советник по безопасности и обороне Виктория Рошка.

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Тема:
Молдова после политического кризиса (94)

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Теги:
Санду, США, визит


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