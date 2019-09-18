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Дмитрий Козак

Стало известно, с кем в Молдове проведет переговоры Козак

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (79)
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Вице-премьер России Дмитрий Козак 20-21 сентября посетит нашу страну и выступит на пленарном заседании молдо-российского экономического форума.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Вице-премьер, спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с нашей страной Дмитрий Козак 20-21 сентября приедет в Кишинев. У него запланирована рабочая поездка, в рамках которой планируются переговоры с президентом страны Игорем Додоном и премьер-министром Майей Санду. Об этом рассказал представитель российского вице-премьера Илья Джус.

"Запланированы встречи с президентом Республики Молдова Игорем Додоном и премьер-министром Майей Санду", - сказал Джус.

Россия и Молдова
© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Кишиневе состоится заседание молдо-российской межправкомиссии

Кроме того, в пятницу Козак выступит на пленарном заседании молдавско-российского экономического форума.

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Ранее президент Молдовы Игорь Додон оценил проведение Второго молдо-российского экономического форума как "удобную площадку для углубления торгово-экономических связей, в том числе на уровне регионов двух государств, которая придаст новый импульс развитию стратегического партнерства между Республикой Молдова и Российской Федерацией".

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (79)

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Теги:
Молдова, Кишинев, Дмитрий Козак


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