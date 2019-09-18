Стало известно, с кем в Молдове проведет переговоры Козак

Вице-премьер России Дмитрий Козак 20-21 сентября посетит нашу страну и выступит на пленарном заседании молдо-российского экономического форума.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Вице-премьер, спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с нашей страной Дмитрий Козак 20-21 сентября приедет в Кишинев. У него запланирована рабочая поездка, в рамках которой планируются переговоры с президентом страны Игорем Додоном и премьер-министром Майей Санду. Об этом рассказал представитель российского вице-премьера Илья Джус.

"Запланированы встречи с президентом Республики Молдова Игорем Додоном и премьер-министром Майей Санду", - сказал Джус.

Кроме того, в пятницу Козак выступит на пленарном заседании молдавско-российского экономического форума.

Василий Шова: Молдова и Россия могут выйти из трехлетнего застоя>>>

Ранее президент Молдовы Игорь Додон оценил проведение Второго молдо-российского экономического форума как "удобную площадку для углубления торгово-экономических связей, в том числе на уровне регионов двух государств, которая придаст новый импульс развитию стратегического партнерства между Республикой Молдова и Российской Федерацией".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK