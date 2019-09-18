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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером

Додон встретился с Гремингером: о чем шел разговор

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
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Переговоры в формате "5+2", утилизация боеприпасов со складов в Колбасне и другие вопросы обсудили Игорь Додон и Томас Гремингер.

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, который находится с визитом в республике. В ходе дискуссии стороны обсудили вопросы, касающиеся внутреннего процесса укрепления демократии, урегулирования приднестровской проблемы, а также помощи ОБСЕ в вывозе и утилизации российских боеприпасов из Приднестровья.

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер находится с визитом в Молдове с 17 по 19 сентября.

"Приветствовал высокого гостя, подчеркнув, что ОБСЕ в качестве посредника является ключевым партнером Республики Молдова в решении приднестровской проблемы, а также в оказании необходимой помощи и экспертизы в вопросах, касающихся прав человека, правового государства и гражданского общества", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

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Глава государства высоко оценил обязательство Словакии, председательствующей в этом году в ОБСЕ, выделить в качестве приоритетов предотвращение, посредничество и снижение напряженности в зонах "замороженных конфликтов", и выразил благодарность за готовность организовать в октябре встречу участников переговорного процесса в формате "5+2". 

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Также речь шла о политике "малых шагов" и достигнутом прогрессе по 6 пунктам из пакета "8 пунктов", предложенных администрацией президента в 2017 году, и Берлинского протокола, подписанного в 2016 году.

"Существенным успехом в данной сфере можно считать и тот факт, что с 16 сентября молдавские чиновники могут свободно посещать приднестровский регион с частными целями", - подчеркнул Додон.

Кроме того, президент Молдовы "оценил инициативу российской стороны о начале процесса утилизации боеприпасов со складов в Колбасне как своевременную и подчеркнул, что эта инициатива является хорошим шагом на пути политического урегулирования приднестровского вопроса".

"В этой связи выразил надежду на то, что под эгидой ОБСЕ данный процесс будет реализован в короткие сроки и с максимальной эффективностью", - заключил Додон.

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Президент Молдовы Игорь Додон ранее сообщал, что на 8-10 октября запланировано заседание в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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Теги:
беседа, разговор, Приднестровье, Молдова


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