Октавиан Цыку покидает фракцию DA

Фракция "Платформы DA" лишилась в парламента одного депутата: Цыку пояснил, почему принял такое решение.

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Депутат парламента, член партии "Платформа "Действие и солидарность" (DA), которая входит в блок ACUM, Октавиан Цыку объявил о выходе из состава фракции. Об этом он заявил на пресс-конференции в среду.

"Хочу оповестить избирателей блока ACUM, что покидаю фракцию "Платформы DA" и остаюсь независимым депутатом в блоке ACUM", - сказал Цыку.

По его словам, это "решение связано с подписанием временного соглашения между блоком ACUM и Партией социалистов".

Фракция блока ACUM насчитывала 12 депутатов в 101-местном парламенте.

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