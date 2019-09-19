Санду встретилась с чиновниками США: о чем она попросила Вашингтон

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду встретилась с вице-президентом США Майком Пенсом. Стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений, пообещав Молдове поддержку в "построении демократии".

"Лидеры обсудили пути повышения экономического развития и энергетической безопасности республики Молдова. Вице-президент вновь заявил о полной и неизменной поддержке Соединенными Штатами нового правительства республики Молдова и выразил надежду, что оно и впредь будет привержено продолжению реформ… Вице-президент подчеркнул, что США поддерживают молдавский народ в его усилиях по построению более процветающего и демократического будущего", - сказано в сообщении пресс-службы вице-президента.

В пресс-релиза подчеркивается, что реформы в Молдове должны включать "своевременное назначение" независимого генерального прокурора, принятие законодательства для обеспечения независимости государственных учреждений, принятие решительных мер по борьбе с коррупцией и проведение свободных и справедливых местных выборов в октябре 2019 года.

Кроме того а Санду состоялась встреча с конгрессменами, сопредседателями группы по политической поддержке республики в конгрессе США Питом Олсаном и Дэвидом Прайсом. В беседе она заверила, что молдавский кабмин намерен восстановить демократию в республике.

"Правительство взяло на себя обязательство ликвидировать систему, созданную прежним режимом, бороться с коррупцией на всех уровнях и по-настоящему реформировать юстицию", - цитирует слова премьера пресс-служба кабмина республики.

Прайс отметил, что США продолжат поддерживать Молдову. Он также подчеркнул, что местные выборы, намеченные в республике на 20 октября, должны быть свободными и корректными.

"Просим продолжить поддержку республике, и мы будем признательны Конгрессу США за принятие двусторонней резолюции по этому вопросу в поддержку демократических преобразований в Молдове", - добавила Санду.

Также глава правительства, по данным кабмина, попросила помощи США в расследовании банковской кражи и поддержки независимых СМИ в Молдове.

Отдельной темой беседы стали территориальные проблемы республики. В этом смысле премьер оценила постоянную поддержку США в вопросе вывода российских войск с территории Молдовы.

"Пока нет политического решения по приднестровской проблеме, но мы не примем решение, которое сохранит Молдову в серой зоне. Хотим продолжать западный вектор без какого-либо вмешательства", - заявила Санду.

Санду находится с официальным визитом в США до 19 сентября. Изначально ее поездка в Штаты планировалась на 31 августа – 4 сентября, однако была отложена. Причина - изменения в графике госсекретаря Майка Помпео.

В программе нынешнего визита главы молдавского кабмина в Вашингтон также была заявлена встреча с Помпео, однако пресс-служба правительства до сих пор не опубликовала сообщение, состоялись ли переговоры премьера республики с американским чиновником. Судя по всему, встреча и в этот раз не произошло.

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