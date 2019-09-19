Прокуратура просит снять иммунитет с депутатов - Жардана и Чеботаря

Два депутата молдавского парламента могут лишиться неприкосновенности: такой запрос поступил в четверг от Генпрокуратуры Молдовы.

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдовы Думитру Робу подал в парламент два запроса с требованием снять депутатскую неприкосновенность с депутата от фракции демократов Владимира Чеботаря и члена фракции партии "Шор" Петра Жардана.

"Поступило два запроса со стороны прокуратуры. Один из них касается снятия парламентского иммунитета с депутата парламента Республики Молдова Владимира Чеботаря, а второй - о снятии парламентского иммунитета с депутата парламента Республики Молдова Петра Жардана", - заявила спикер Зинаида Гречаная на заседании парламента в четверг.

Фракция Демпартии попросила 30-минутный перерыв.

Юридическая комиссия высшего законодательного органа должна рассмотреть данные запросы перед тем, как их будут обсуждать на заседании парламента.

В понедельник, 16 сентября, законодатели проголосовали за снятие иммунитета с двух парламентариев: Марины Таубер и Регины Апостоловой, представляющих фракцию Партии "Шора".

А 15 августа депутаты проголосовали за снятие неприкосновенности с бизнесмена, депутата и супруга российской певицы Жасмин Илана Шора. С соответствующим требованием к законодателям также обратился Робу.

По итогам парламентских выборов, прошедших 24 февраля 2019 года, партия "Шор" получила семь кресел в высшем законодательном органе страны - пятеро депутатов (Петр Жардан, Мария Албот, Денис Уланов, Регина Апостолова и Вадим Фотеску) были избраны по партийным спискам, а двое (Илан Шор и Марина Таубер) - по одномандатным округам. Позже Марию Албот, отказавшуюся от депутатского мандата, заменил Игорь Химич.

Владимир Чеботарь, к слову, подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборы примара (мэра) Кишинева.

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