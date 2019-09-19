Парламент Молдовы снял депутатский иммунитет с Чеботаря

Снятие депутатских иммунитетов дважды за неделю в парламенте Молдовы: на этот раз неприкосновенности лишился представитель фракции демократов.

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Молдавские парламентарии сняли депутатскую неприкосновенность с Владимира Чеботаря, представляющего фракцию демократов. Это решение поддержали 53 законодателя. Демократы покинули зал заседаний еще до начала процедуры голосования.

Ранее с таким требованием обратился исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу. С трибуны парламента и.о. главы Генпрокуратуры заявил, что Чеботарь в 2013 году, используя служебное положение и превысив служебные полномочия, в интересах преступной группировки способствовал передаче контроля над госпредприятием Международный аэропорт Кишинева путем инициирования проекта государственно-частного партнерства для концессии "воздушной гавани". Как отметил Робу, цель заключалась "в передаче государственного объекта экономическому агенту, созданному и управляемому преступной группировкой".

"Прошу снять парламентский иммунитет с депутата парламента Владимира Чеботаря для проведения срочного расследования в целях недопущения уничтожения, утаивания, изменения, подмены доказательств, препятствования отчуждения имущества, нажитого в результате преступления, и затем предания суду за совершенные действия", - заявил Робу.

По его словам, следственные органы приложат усилия для того, чтобы восстановить права государства на этот стратегический объект.

Юридическая комиссия поддержала требование и.о. генпрокурора о снятии парламентского иммунитета с Чеботаря.

Сам депутат заявил, что не согласен с происходящим. Он заявил, что не находился в составе правительства в момент принятия первых решений о концессии аэропорта.

К слову, в четверг утром Чеботарь подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборы примара (мэры) Кишинева.

Робу также потребовал снятия депутатского иммунитета с члена фракции партии "Шор" Петра Жардана. Однако председатель юридической комиссии Серджиу Литвиненко предложил перенести рассмотрение этого вопроса на пятницу.

"Так как отсутствие его на сегодняшнем заседании немотивированно, комиссия решила отложить рассмотрение запроса и.о. генпрокурора на завтра - на 09.30", - сказал Литвиненко, добавив, что это делается для того, чтобы Жардан смог присутствовать на заседании комиссии.

В понедельник, 16 сентября, законодатели проголосовали за снятие иммунитета с двух парламентариев: Марины Таубер и Регины Апостоловой, представляющих фракцию Партии "Шора".

А 15 августа депутаты проголосовали за снятие неприкосновенности с бизнесмена, депутата и супруга российской певицы Жасмин Илана Шора. С соответствующим требованием к законодателям также обратился Робу.

По итогам парламентских выборов, прошедших 24 февраля 2019 года, партия "Шор" получила семь кресел в высшем законодательном органе страны - пятеро депутатов (Петр Жардан, Мария Албот, Денис Уланов, Регина Апостолова и Вадим Фотеску) были избраны по партийным спискам, а двое (Илан Шор и Марина Таубер) - по одномандатным округам. Позже Марию Албот, отказавшуюся от депутатского мандата, заменил Игорь Химич.

Владимир Чеботарь, к слову, подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборы примара (мэра) Кишинева.

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