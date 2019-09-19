17:21 19 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.68
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.72
Поиск
Владимир Чеботарь

Парламент Молдовы снял депутатский иммунитет с Чеботаря

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (132)
21910

Снятие депутатских иммунитетов дважды за неделю в парламенте Молдовы: на этот раз неприкосновенности лишился представитель фракции демократов.

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Молдавские парламентарии сняли депутатскую неприкосновенность с Владимира Чеботаря, представляющего фракцию демократов. Это решение поддержали 53 законодателя. Демократы покинули зал заседаний еще до начала процедуры голосования.

Марина Таубер
© Sputnik / Miroslav Rotari
Марину Таубер поместили под домашний арест

Ранее с таким требованием обратился исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу. С трибуны парламента и.о. главы Генпрокуратуры заявил, что Чеботарь в 2013 году, используя служебное положение и превысив служебные полномочия, в интересах преступной группировки способствовал передаче контроля над госпредприятием Международный аэропорт Кишинева путем инициирования проекта государственно-частного партнерства для концессии "воздушной гавани". Как отметил Робу, цель заключалась "в передаче государственного объекта экономическому агенту, созданному и управляемому преступной группировкой".

"Прошу снять парламентский иммунитет с депутата парламента Владимира Чеботаря для проведения срочного расследования в целях недопущения уничтожения, утаивания, изменения, подмены доказательств,  препятствования отчуждения имущества, нажитого в результате преступления, и затем предания суду за совершенные действия", - заявил Робу.

По его словам, следственные органы приложат усилия для того, чтобы восстановить права государства на этот стратегический объект.

Международный аэропорт Кишинева
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Официально: контракт о концессии аэропорта просят аннулировать через суд

Юридическая комиссия поддержала требование и.о. генпрокурора о снятии парламентского иммунитета с Чеботаря.

Сам депутат заявил, что не согласен с происходящим. Он заявил, что не находился в составе правительства в момент принятия первых решений о концессии аэропорта.

К слову, в четверг утром Чеботарь подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборы примара (мэры) Кишинева.

Робу также потребовал снятия депутатского иммунитета с члена фракции партии "Шор" Петра Жардана. Однако председатель юридической комиссии Серджиу Литвиненко предложил перенести рассмотрение этого вопроса на пятницу. 

"Так как отсутствие его на сегодняшнем заседании немотивированно, комиссия решила отложить рассмотрение запроса и.о. генпрокурора на завтра - на 09.30", - сказал Литвиненко, добавив, что это делается для того, чтобы Жардан смог присутствовать на заседании комиссии.

Заседание Парламента
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
В парламенте прозвучало предложение отказаться от депутатского иммунитета

В понедельник, 16 сентября, законодатели проголосовали за снятие иммунитета с двух парламентариев: Марины Таубер и Регины Апостоловой, представляющих фракцию Партии "Шора".

А 15 августа депутаты проголосовали за снятие неприкосновенности с бизнесмена, депутата и супруга российской певицы Жасмин Илана Шора. С соответствующим требованием к законодателям также обратился Робу.

По итогам парламентских выборов, прошедших 24 февраля 2019 года, партия "Шор" получила семь кресел в высшем законодательном органе страны - пятеро депутатов (Петр Жардан, Мария Албот, Денис Уланов, Регина Апостолова и Вадим Фотеску) были избраны по партийным спискам, а двое (Илан Шор и Марина Таубер) - по одномандатным округам. Позже Марию Албот, отказавшуюся от депутатского мандата, заменил Игорь Химич.

Владимир Чеботарь, к слову, подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборы примара (мэра) Кишинева.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (132)

По теме

Заявление президента: часть депутатов могут лишиться неприкосновенности
Теги:
Молдова, Владимир Чеботарь


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
ТЭФИ-Содружество-2019: мастер-класс
Диалоги Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"
Очень хорошо: Обладатели статуэтки ТЭФИ-Содружество рассказали, как их встречали в Молдове
Обладатели статуэтки "ТЭФИ-Содружество" рассказали, как их встречали в Молдове
Правительству Молдовы 100 дней: что сделали Санду и ее министры
Правительству 100 дней: что сделали Санду и ее министры

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться