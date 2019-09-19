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Санкт-Петербург, архивное фото

Сотрудничество с Санкт-Петербургом - как город на Неве помогает Молдове

© Sputnik / Alexey Danichev
Политика
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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (84)
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Глава государства Игорь Додон провел рабочую встречу с советником губернатора Санкт-Петербурга Сергеем Мовчаном, стороны обсудили перспективы развития взаимодействия администрации российской северной столицы с регионами Молдовы.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Участие во втором Молдавско-российском экономическом форуме принимает советник губернатора Санкт-Петербурга Сергей Мовчан. С ним в четверг встретился президент Молдовы Игорь Додон. 

В ходе встречи стороны обсудили развитие двусторонних проектов по сотрудничеству между Санкт-Петербургом и регионами Республики Молдова, прежде всего с Гагаузской автономией.

Стороны констатировали успешную реализацию многих гуманитарных и образовательных программ в этом регионе нашей страны и указали на необходимость их продолжения. В частности, российские партнеры готовы и далее оказывать содействие развитию среднего специального образования и повышению квалификации медицинских кадров в Гагаузии.

"В этом году Форум проходит в новой форме. Между регионами России и Молдовой есть ряд направлений сотрудничества, прежде всего, в области бизнес-проектов. Надеюсь, что в рамках Форума мы с регионами России, с Санкт-Петербургом запустим новые проекты", - заявил на встрече президент. 

Флаг Республики Молдова и Гагаузии
© Sputnik / Osmatesco
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Додон передал поздравление губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, который вступил в должность 18 сентября. В свою очередь, Сергей Мовчан от имени градоначальника северной столицы России поздравил весь народ Молдовы с мирной передачей власти и стабилизацией обстановки в стране.

Во втором Молдавско-российском экономическом форуме примут участие около 1000 представителей молдавского и российского бизнеса. Ожидается также прибытие специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрия Козака и руководителей ряда российских регионов.

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (84)

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Теги:
встреча, Игорь Додон, Гагаузия, сотрудничество, Санкт-Петербург, Молдова


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