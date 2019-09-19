Сотрудничество Молдовы и России - в каких отраслях страны будут работать

Президент Игорь Додон провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства РФ, сопредседателем Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Молдовы и России Дмитрием Патрушевым.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Перерыв между заседаниями молдавско-российской межправительственной комиссии длился около трех лет. Все это негативно отразилось на развитии торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией.

Об этом заявил глава государства Игорь Додон в ходе встречи с Дмитрием Патрушевым.

Существующие реалии: НАТО потеряло превосходство над Россией>>>

За столом переговоров также присутствовали вице-премьер Молдовы по реинтеграции и сопредседатель молдавско-российской межправительственной комиссии Василий Шова и посол России в Молдове Олег Васнецов.

Патрушев отметил, что в последнее время наблюдается активное сотрудничество на всех уровнях между Молдовой и Россией.

"Стороны готовы активизировать сотрудничество, готовы к диалогу. Сегодня мы провели столь ожидаемое всеми заседение межправкомиссии. Я считаю, что в рамках этого заседания нам удалось достичь определенных успехов. Мы обсудили все возможные варианты сотрудничества, начиная от экономики, заканчивая социальной сферой. На мой взгляд, это - серьезная подвижка в развитии наших взаимоотношений", - заявил Патрушев на встрече с главой государства.

Президент Молдовы поприветствовал подписание Протокола заседания межправкомиссии, что позволит восстановить полноформатное сотрудничество в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, пищевая промышленность, транспорт, строительство, а также в сфере миграции, здравоохранения, культуры, науки, инноваций, спорта, межэтнических отношений, регионального сотрудничества и окружающей среды.

Додон также подчеркнул, что в рамках проводимой работы важно продолжать развивать договорно-правовую базу сотрудничества Молдовы и России.

"Важно, чтобы достигнутые договоренности были переведены в практическую плоскость работы Правительства, и к следующему заседанию молдавско-российской межправительственной комиссии наши страны могли бы приступить к обсуждению долгосрочных инвестиционных проектов, в которых остро нуждается Республика Молдова", - отметил Додон.

Заседание межправкомиссии состоялось в преддверии второго Молдавско-российского экономического форума, который проходит в эти дни в Кишиневе. В рамках Форума запланировано участие около 1000 представителей молдавского и российского бизнеса, где они смогут заключать соглашения и контракты, в интересах обеих стран.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK