Генсек ОБСЕ: прогресс по Приднестровью - хороший пример разрешения конфликтов

Томас Гремингер встретился с представителями посредников и наблюдателей, участвующих в процессе приднестровского урегулирования, гражданского общества страны, а также с сотрудниками Миссии ОБСЕ в Молдове.

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Прогресс, достигнутый Кишиневом и Тирасполем в процессе приднестровского урегулирования, приносит позитивные изменения местным жителям и является хорошим примером разрешения конфликта для всего региона ОБСЕ, заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в ходе своего трехдневного визита в Республику Молдова, который завершился сегодня.

Готовы предоставить эксперта

Как сообщили в пресс-службе миссии ОБСЕ в Молдове, генеральный секретарь назвал многообещающим возобновление диалога между Республикой Молдова и Российской Федерацией о вывозе боеприпасов и вооружения из складов в Колбасне.

"ОБСЕ уполномочена обеспечивать прозрачность этого процесса и координировать финансовую и техническую помощь, предоставляемую для этой цели. При необходимости ОБСЕ готова привлечь международных независимых экспертов для проверки состояния боеприпасов в Колбасне", - сказал он.

Гремингер заверил, что миссия ОБСЕ в Молдове будет продолжать тесно сотрудничать с обеими сторонами для содействия диалогу и доверию в процессе урегулирования. Он также приветствовал усилия страны по продвижению прав национальных меньшинств и развитию автономии в Гагаузии, что в свою очередь создает благоприятные условия для процесса приднестровского урегулирования.

Мост через Днестр как коридор между Западом и Востоком

Генсек высоко оценил приверженность молдавского правительства и парламента реализации активной программы по борьбе с коррупцией и укреплению независимости судебных органов.

"Институты Организации полностью готовы поддержать осуществление этих амбициозных реформ, которые помогут Молдове соответствовать обязательствам в рамках ОБСЕ", - подчеркнул генсек.

Генеральный секретарь также совершил поездку по мосту Гура-Быкулуй-Бычок через Днестр. Мост был вновь открыт в 2017 году в рамках процесса урегулирования после того, как оставался закрытым для дорожного движения в результате конфликта 1992 года. Недавно Миссия ОБСЕ заказала техническую оценку моста. Это позволит увеличить пропускную способность этого важного транспортного коридора с Востока на Запад, который также связывает Молдову с Одессой, основной торговой точкой в регионе.

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