Додон - Титову: Молдове интересен опыт России и совместные проекты

Собеседники пришли к мнению о том, что второй Молдо-российский экономический форум, где принимают участие около тысячи представителей деловых кругов из Молдовы и России, является эффективной платформой для повышения инвестиционной привлекательности нашей страны.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился с и.о. вице-премьера Республики Башкортостан, сопредседателем российской Общественной организации "Деловая Россия" Андреем Назаровым и специальным представителем Президента Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

В Кишиневе стартовал второй Молдо-российский экономический форум>>>

"Приветствовал гостей в нашей стране и высоко оценил сотрудничество, сложившееся с российскими партнёрами в последние годы в торгово-экономической сфере. В частности, благодаря отмене Россией пошлин на импорт нескольких категорий молдавских товаров объём их поставок в РФ за первые шесть месяцев 2019 года увеличился на 30-40%", - написал президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Глава государства выразил удовлетворение интересом российских деловых кругов к ведению бизнеса в нашей стране и готовностью инвестировать в экономику Молдовы. Заверил собеседников в том, что власти Молдовы приложат все усилия для создания привлекательных условий для всех инвесторов, которые приходят в нашу страну, в том числе из России. В этом же контексте обсудили реализацию ряда совместных проектов. Кроме того, наша сторона заинтересована в использовании опыта России по созданию института "бизнес-омбудсмена".

Собеседники пришли к единому мнению о том, что второй Молдо-российский экономический форум, где принимают участие около тысячи представителей деловых кругов из Молдовы и России, является эффективной платформой для повышения инвестиционной привлекательности Республики Молдовы и установления долгосрочных партнёрских отношений в сфере бизнеса и инвестиций с Российской Федерацией.

Сотрудничество бизнесменов Молдовы и России – насколько оно открыто>>>

В Кишиневе стартовал второй Молдо-российский экономический форум (МРЭФ). На одно из самых значимых международных событий года приглашены около 1,5 тысячи делегатов – ведущие экономисты, бизнесмены, политики и эксперты из 13 стран.

В рамках Форума 20 сентября состоится заседание Молдо-российского экономического совета: "Экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы", пленарное заседание "Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества". Кроме того, на Форуме будут работать специальные секции: "Республика-Молдова – регионы России", "Бизнес и гражданское общество: перспективы сотрудничества", "Трансфер технологий. Международный опыт", "Виноградарство и виноделие. Развиваем партнерство", "Осваиваем туристический потенциал сотрудничества", "Опыт России в обеспечении защиты и развития бизнеса", "Реализация кластерной политики в России и в Молдове", "Молдова. Что предлагает экономика, открытая миру", "Агропромышленный комплекс – сфера взаимного интереса", "Развивая партнерство. Молдова – Башкирия", "Медиа в повестке сотрудничества".

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает стратегическим информационным партнером Форума.

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