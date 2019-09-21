Санду обсудила в США предложение Москвы по утилизации боеприпасов в Колбасне

Глава правительства республики подвела итоги своего визита в Штаты: Санду обсудила с американскими чиновниками борьбу с коррупцией, отношения с МВФ и приднестровское урегулирование.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду в ходе пресс-конференции в субботу рассказала, почему сорвалась встреча с госсекретарем Майком Помпео, сообщила о помощи МВФ и обсуждении в Вашингтоне предложения Москвы по утилизации боеприпасов в Колбасне.

"Напомнила о последней инициативе, предложенной Российской Федерацией, об утилизации боеприпасов в Колбасне, запросив участие США в мониторинге этого процесса в случае договоренности между Молдовой и Россией", - сказала Санду.

Российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов в Колбасне и готова предоставить для этого необходимое оборудование. С этим предложением выступил министр обороны России Сергей Шойгу в рамках встречи с молдавским президентом.

По словам молдавского премьера, вопрос приднестровского урегулирования был включен в повестку переговоров с американскими чиновниками.

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"Отметила важность демократизации региона и важность сотрудничества с украинскими партнерами в целях обеспечения безопасности на границах Республики Молдова. Подтвердила, что демократизация региона – это предусловие для политического решения этого вопроса. Еще сказала, что политическое решение не должно сказаться на европейском будущем Молдовы", - добавила премьер.

Как заявила Санду, беседах с официальными лицами США она подчеркнула, что евроинтеграция остается основной целью правительства, а сотрудничество с США по многим направлениям, включая сектор обороны и безопасности, – это стратегический приоритет Молдовы.

Обещания молдавского премьера

По словам Санду, она заверила американских чиновников в том, что правительство Молдовы готово восстановить демократические процессы и укрепить демократические институты. Кроме того, кабмин, по ее словам, взял на себя обязательство ликвидировать систему, созданную прежним режимом, намерен бороться с коррупцией на всех уровнях и по-настоящему реформировать юстицию.

"Сделаем все возможное, чтобы местные выборы были свободными и корректными", - сказала глава молдавского кабмина.

Она напомнила, что финансовая поддержка Штатов к настоящему времени превышает миллиард 400 миллионов долларов.

Отношения с МВФ

Глава правительства Молдовы также рассказала о встречах с представителями Международного валютного фонда (МВФ).

"Вчера советом директором МВФ утверждена 4 и 5 оценочная программы и выделена сумма примерно в 46,1 миллиона долларов США – деньги, которые пойдут в Национальный банк и Минфин. В Совете директоров фонда подчеркнули исправление нынешней властью ошибок, совершенных предыдущей, и обязательство по реформам", - сказала Санду.

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Сорванная встреча с Помпео

Санду находилась с официальным визитом в США 18-19 сентября. Изначально ее поездка в Штаты планировалась на 31 августа – 4 сентября, однако в последний момент она была отложена. Причина - изменения в графике госсекретаря Майка Помпео. В программе нынешнего визита главы молдавского кабмина в Вашингтон также была заявлена встреча с Помпео, однако она так и не состоялась. По словам Санду, Помпео должен был срочно уехать с визитом. "Эта встреча не состоялась. Но были другие на самом высоком уровне, чтобы мы смогли передать месседж правительства", - добавила Санду.

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