Президент Молдовы встретился с послом США: о чем они говорили

Глава республики рассказал, что в беседе с американским дипломатом стороны пришли к общему мнению о необходимости дальнейшей активизации отношений по всем направлениям.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел в субботу рабочую встречу с послом США в республике Дереком Хоганом.

По итогам беседы Додон написал на своей странице в соцсети Facebook, что обговорена актуальная повестка стратегического диалога между двумя странами. По его словам, стороны констатировали положительную динамику последних месяцев и пришли к общему мнению о необходимости дальнейшей активизации отношений по всем направлениям.

"Кроме того, обсудили мой предстоящий рабочий визит в США, где я выступлю с трибуны генеральной ассамблеи ООН и проведу ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами, в том числе с представителями администрации США", - отметил президент Молдовы.

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Ранее Додон сообщал, что будет находиться в США с 22 по 27 сентября. До этого с официальным визитом в Штатах была молдавский премьер Майя Санду. Об итогах ее поездки можно почитать здесь.

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