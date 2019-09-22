Президент Молдовы отправился с недельным визитом в США

Глава государства обозначил свою повестку - в Нью-Йорке пройдут двусторонние встречи с рядом зарубежных лидеров и представителями американского руководства, с влиятельными еврейскими организациями и деловыми кругами.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отправился в США с рабочим визитом. Об этом глава государства написал в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook.

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Как уточнил Додон, визит продлится неделю и будет включать много мероприятий в Нью-Йорке.

"Главное из них – выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Буду говорить проблемах и достижениях Республики Молдова, об особенностях ее внутренней и внешней политики, о перспективах урегулирования приднестровского конфликта и многом другом", - написал президент.

Кроме того, в Нью-Йорке пройдут двусторонние встречи с рядом зарубежных лидеров и представителями американского руководства, с влиятельными еврейскими организациями и деловыми кругами.

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"Считаю эту поездку одной из важнейших в этом году с точки зрения реализации курса на взвешенную внешнюю политику", - заключил Додон.

Ранее президент сообщал, что будет находиться в США с 22 по 27 сентября. До этого с официальным визитом в Штатах была молдавский премьер Майя Санду. Об итогах ее поездки можно почитать здесь.

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