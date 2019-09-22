Гречаная, Слусарь и Попшой отправились в Казахстан: что они там обсудят

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Глава парламента Молдовы Зинаида Гречаная, вице-спикеры Александр Слусарь и Михай Попшой примут участие в Форуме председателей парламентов стран Евразии "Большая Евразия: Диалог. Надежность. Партнерство", который пройдет в столице Казахстана Нур-Султане 23-24 сентября.

Об этом Гречаная сообщила в воскресенье на своей странице в Facebook после встречи членов молдавской делегации с председателем Мажилиса (одной из двух палат парламента Казахстана) Нурланом Нигматулиным. В состав молдавской делегации, которая уже находится в Казахстане, также вошли депутаты Владимир Головатюк и Богдан Цырдя.

Как считает Гречаная, проведение подобных форумов важно для установления хороших взаимоотношений и развития сотрудничества между странами-участницами.

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"Председатель Мажилиса, в свою очередь, приветствовал наше решение прибыть на Форум вместе с вице-спикерами законодательного собрания, чтобы представить таким образом все политические силы парламентского большинства и направить отчетливый сигнал внешним партнерам", - отметила Гречаная.

По ее словам, Нигматулин обратил внимание на то, что путь может быть разным, важно, что у молдавских политических сил есть общая цель.

"Глава Мажилиса подчеркнул продуктивность визита президента Молдовы Игоря Додона в Казахстан. Он подтвердил открытость для расширения двустороннего сотрудничества путем реализации совместных проектов для молодежи, инвестиционных проектов и обмена опытом на парламентском уровне", - сказала Гречаная.

Вопросы, включенные в повестку

Форум председателей парламентов стран Евразии "Большая Евразия: Диалог. Надежность. Партнерство" пройдет 23-24 сентября. В нем примут участие председатели парламентов из 84 стран Европы и Азии, а также лидеры 16 крупнейших международных и межпарламентских организаций.

"Цель встречи - установление долгосрочных партнерских отношений на континенте для обеспечения устойчивого развития стран Европы и Азии. Рассмотрим на форуме новую модель партнерства перед лицом общих вызовов, а также интеграцию в единый проект Евразийского союза, ЕС и другие региональные проекты", - отметила спикер парламента Молдовы.

По ее словам, в рамках этой площадки также будут обсуждаться вопросы либерализации торговых отношений между странами-участницами, диверсификации энергетики, инфраструктуры, инвестиций и другие темы экономического сотрудничества.

Встречи в Нур-Султане

В воскресенье на полях Форума члены молдавской делегации также провели встречу с заместителем председателя Совфеда Федерального Собрания России Ильясом Умахановым.

"Во время встречи выразили признательность за активизацию отношений, в том числе на уровне парламентов, между Республикой Молдова и Российской Федерацией", - написала Гречаная.

Она отметила в этом контексте успешную организацию второго Молдо-Российского экономического форума, который состоялся в Кишиневе 19-21 сентября.

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"Это событие, наряду с другими проектами, является новым началом в отношениях сотрудничества между двумя странами. Поблагодарила за постоянную поддержку со стороны Совета Федерации, выступив за активизацию диалога и успешную реализацию проектов регионального сотрудничества", - сказала спикер молдавского парламента.

Стороны также приветствовали возобновление работы молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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