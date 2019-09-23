Жизнь без Альянса: что думают в Молдове о НАТО

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Порядка 50% жителей Молдовы, в случае проведения всенародного референдума, проголосовали бы против вступления республики в НАТО. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, представленные Ассоциацией социологов и демографов.

Так, если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления в НАТО, то менее четверти опрошенных проголосовали бы "за". При этом против выступили бы 46% респондентов. Не приняли бы участие в голосовании 13%, а еще 14% не определились с выбором или отказались отвечать. Любопытно, что 4% участвовавших в исследовании граждан заявили, что вообще не знают, что из себя представляет Альянс.

Опрос проходил с 11-20 сентября, в нем приняли участие 1189 человек из 88 населенных пунктов, погрешность составляет +/-3%.

Политолог Сергей Манастырлы исключает возможность, что Молдову в принципе могут пригласить в НАТО. Республику, по его мнению, в Альянс не позовут, пока на территории страны существует замороженный приднестровский вопрос. Это, как считает политолог, является своеобразным якорем, удерживающим Молдову от вступления в какие бы то ни было военные блоки.

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Согласно Конституции Молдовы, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдовы действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

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