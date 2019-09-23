19:15 23 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.62
  • RUB0.28
  • RON4.10
  • UAH0.72
Поиск
Флаги в городе Тирасполь на центральной площади

В Приднестровье обсудили предстоящую в Братиславе встречу в формате "5+2"

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
Получить короткую ссылку
40 0 0

После визита генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томаса Гремингера в приднестровском регионе побывал также глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх.

ТИРАСПОЛЬ, 23 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Повестка предстоящего в начале октября заседания в формате "5+2" в Братиславе стала основной темой встречи главы внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталия Игнатьева и руководителя миссии ОБСЕ в Молдове Клауса Нойкирха.

"Игнатьев подчеркнул необходимость придерживаться устоявшихся параметров переговоров с акцентом на аспекты, оказывающие непосредственное влияние на благосостояние населения", - рассказали в пресс-службе МИДа.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Куденко
Генсек ОБСЕ: прогресс по Приднестровью - хороший пример разрешения конфликтов

Глава внешнеполитического ведомства затронул в разговоре тему состоявшегося на прошлой неделе визита в Приднестровье генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томаса Гремингера.

"Расцениваем это как внимание секретариата ОБСЕ к переговорному процессу, а также заинтересованность в решении конкретных проблем в текущем году", – отметил Игнатьев.

Приднестровский дипломат также обратил внимание на то, что наиболее серьезная задача на данный момент в переговоров – добиться исполнения достигнутых договоренностей, определив конкретные сроки.

"С приднестровской стороны я хочу подтвердить принципиальный настрой на следование ранее принятых соглашений. Мы заинтересованы в результатах в рамках социально-гуманитарной и экономической повестки", – подчеркнул Игнатьев.

В международном формате "5+2" Кишинев и Тирасполь выступают как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели. Совещание участников переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в этом формате намечено на 8-10 октября в Братиславе (Словакия).

По теме

Додон встретился с Гремингером: о чем шел разговор
Шова обсудил с Губаревым приднестровское урегулирование
К чему пришли Кишинев и Тирасполь в переговорах по банковской проблеме
Что заявили Лавров и Попеску по вопросу утилизации боеприпасов в Колбасне
Теги:
переговоры в формате 5+2, формат "5+2", формат"5+2", Братислава, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
МРЭФ: все события насыщенного второго дня форума
МРЭФ: все события насыщенного второго дня форума - фото
Новый мировой рекорд: 54 часа в водах Ла-Манша
Ради жизни: американка провела 54 часа в водах Ла-Манша - видео
Как избежать простуды и ОРВИ
Как не заболеть осенью гриппом и простудой

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться