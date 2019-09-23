В Приднестровье обсудили предстоящую в Братиславе встречу в формате "5+2"

После визита генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томаса Гремингера в приднестровском регионе побывал также глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх.

ТИРАСПОЛЬ, 23 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Повестка предстоящего в начале октября заседания в формате "5+2" в Братиславе стала основной темой встречи главы внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталия Игнатьева и руководителя миссии ОБСЕ в Молдове Клауса Нойкирха.

"Игнатьев подчеркнул необходимость придерживаться устоявшихся параметров переговоров с акцентом на аспекты, оказывающие непосредственное влияние на благосостояние населения", - рассказали в пресс-службе МИДа.

Глава внешнеполитического ведомства затронул в разговоре тему состоявшегося на прошлой неделе визита в Приднестровье генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томаса Гремингера.

"Расцениваем это как внимание секретариата ОБСЕ к переговорному процессу, а также заинтересованность в решении конкретных проблем в текущем году", – отметил Игнатьев.

Приднестровский дипломат также обратил внимание на то, что наиболее серьезная задача на данный момент в переговоров – добиться исполнения достигнутых договоренностей, определив конкретные сроки.

"С приднестровской стороны я хочу подтвердить принципиальный настрой на следование ранее принятых соглашений. Мы заинтересованы в результатах в рамках социально-гуманитарной и экономической повестки", – подчеркнул Игнатьев.

В международном формате "5+2" Кишинев и Тирасполь выступают как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели. Совещание участников переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в этом формате намечено на 8-10 октября в Братиславе (Словакия).