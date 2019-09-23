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Примэрия Кишинева

Соцопрос показал, кто может выйти во второй тур выборов примара Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Если бы в следующее воскресенье состоялись выборы генерального примара Кишинева, во второй тур вышли бы Ион Чебан и Андрей Нэстасе: об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Если бы в следующее воскресенье состоялись выборы генерального примара Кишинева, то на них бы пошли порядка 50% граждан, прописанных в населенных пунктах муниципия.

На вопрос о том, пришли бы граждане на выборы:

  • уверенное "да" сказали 22% респондентов,
  • что не пришли бы вообще заявили 15% опрошенных,
  • однозначно не пришли бы 8%,
  • среди не определившихся оказалось 5% опрошенных.

Такие данные обнародовала Ассоциация социологов и демографов, которая провела соответствующий опрос.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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По мнению социологов, такие предвыборные тенденции свидетельствуют об очень низкой явке, которая может быть зафиксирована 20 октября 2019 года во время местных выборов. 

Согласно исследованию, большая ясность наблюдается среди персональных предпочтений граждан: 35,3% проголосовали бы за кандидата от ПСРМ Иона Чебана, 30,1 - за Андрея Нэстасе, идущего кандидатом от блока ACUM, 2,1 - за Валериу Мунтяну, 1,9 - за Руслана Кодряну, 1,4 - за Дорина Киртоакэ, 5,3% - за других кандидатов (среди них - Виктор Киронда, Виталий Маринуцэ, Валерий Клименко, Теодор Кырнац, Серафим Урекян, Василе Киртока, Олег Черней).

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Теги:
Кишинев, примар, местные выборы, соцопрос


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