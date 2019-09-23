100 дней коалиции социалистов и ACUM: что изменилось в Молдове

Уровень жизни, изменения в стране и оценка реформ: опрос показал, что думают граждане республики о 100 днях ПСРМ-ACUM.

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Большинство граждан Молдовы продолжают считать, что страна развивается в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют данные опроса "100 дней работы правительства Майи Санду, мнение населения", проведенного Ассоциацией социологов и демографов страны.

Такого мнения придерживается порядка 60% опрошенных. В обратном уверены порядка 24% респондентов, а 16% не смогли ответить на поставленный вопрос.

Согласно исследованию, свыше 50% опрошенных заявили, что оценивают социально-политическую ситуацию в стране как спокойную, а 15,8% считают иначе. Четверть респондентов утверждает, что обстановка в стране ни спокойная, ни напряженная, а порядка 5% не смогли ответить на поставленный вопрос.

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"То, что произошло, решения, который сейчас принимаются правительством, политические дискуссии в парламенте – все это внушает населению уверенность, что в Молдове ситуация может измениться к лучшему. Что покончено с уличными демонстрациями, пикетами, бессонными ночами в палатках у зданий парламента и правительства. Возможно, все это останется в прошлом. Во всяком случае на это надеется и этого хочет население", - сказал вице-председатель ассоциации Андрей Думбрэвяну.

Как оценивают работу союза ПСРМ и ACUM

Спустя 100 дней после формирования коалиции между Партией социалистов и блоком ACUM лишь 6% опрошенных смогли сказать, что очень довольны тем, как управляют страной. Работу нового парламентского большинства поддержали еще порядка 20%. Треть респондентов не смогли сказать, что довольны или недовольны тем, как управляют республикой.

"Это категория людей, которые вроде бы что-то понимают, но не могут принять решение. Не очень довольны – 23%, а категорически недовольны – 10%. Еще 6-7% не смогли дать ответ", - добавил Думбрэвяну.

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Недовольство реформами

Оценивая качество реформ, большинство опрошенных отметили, что они или не очень, или совсем неэффективны.

Согласно данным опроса, 75% респондентов ответили, что негативно оценивают изменения, произошедшие за три месяца, в области реформирования юстиции. Порядка 70% опрошенных недовольны изменениями в деятельность центральной публичной власти, а 65% высказались отрицательно происходящим с пенсионной системой и практически столько – в экономическом секторе.

Самые ощутимые изменения опрошенные участники опроса отметили в области внешней политики, оценив их положительно, - 46%. Порядка 40% высказались в позитивном ключе по избирательной реформе.

"Если сравнивать результаты нашего исследования в динамике, то есть с опросом, проведенным в ноябре прошлого года, то есть изменения к лучшему. Есть некоторые надежды, что, если будут работать вместе, то тогда эти изменения будут чувствоваться населением", - заявил председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.

Как изменились отношения с Россией и ЕС

Отношения республики с Россией, по мнению 66% опрошенных, улучшились в той или иной степени после парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля. При этом порядка четверти респондентов не отметили каких-либо изменений, а 8% считают, что диалог с Москвой ухудшился.

Большинство респондентов – 73% отметили, что отношения Республики Молдова с Евросоюзом после парламентских выборов улучшились в той или иной степени, а каждый пятый опрошенный отметил, что в диалоге с ЕС ничего не изменилось, а 6% считают, что все стало только хуже.

Опрос проходил с 11-20 сентября, в нем приняли участие 1189 человек из 88 населенных пунктов, погрешность составляет +/-3%.

Как сформировалась коалиция

Депутаты фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества.

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В этот же день депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Позже президент страны Игорь Додон призвал парламентское большинство и правительство к сплоченности и отказу от геополитических разногласий, чтобы укрепить новую власть.

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