Гречаная обсудила сотрудничество РМ с Белоруссией, Киргизией и Арменией

Плодотворное участие молдавских парламентариев в Форуме глав высших законодательных органов стран Евразии – двусторонние встречи и обсуждение продолжения сотрудничества между странами.

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная в рамках своего визита в Казахстан провела встречи с коллегами из Белоруссии, Киргизии и Армении. Об этом она сообщила в понедельник на странице в соцсети Facebook.

Глава парламента республики, вице-спикеры Александр Слусарь и Михай Попшой, а также депутаты Владимир Головатюк и Богдан Цырдя принимают участие в Форуме председателей парламентов стран Евразии "Большая Евразия: Диалог. Надежность. Партнерство", который проходит в Нур-Султане 23-24 сентября.

Хорошие отношения с Белоруссией

Спикер во время встречи с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко сказала, что "Молдова заинтересована в открытом, конструктивном и прагматичном диалоге, со всеми внешними партнерами, как на Западе, так и на Востоке, в интересах жителей нашей страны".

"Отметила, что у нас сложились очень хорошие отношения на уровне глав государств, было бы важно установить более тесные контакты и на уровне парламентов. Пригласила своего белорусского коллегу совершить официальный визит в Республику Молдова", - отмечается в сообщении.

По словам спикера, стороны договорились расширять и углублять двусторонние отношения между парламентами на уровне профильных комиссий и групп дружбы. На встрече также обратили внимание на необходимость расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, включая либерализацию грузоперевозок.

Речь шла об участии белорусских компаний в инфраструктурных проектах, инвестициях в производство на территории Молдовы с перспективой экспорта на европейский рынок, а также об экспорте сельскохозяйственной продукции.

Следует отметить, что в 2018 году объем товарооборота между Молдовой и Беларусью составил 215,288 миллиона долларов США.

"Были единодушны в необходимости сотрудничества на региональной и международной платформах, поддержки интеграционных процессов на континенте. Подчеркнули хорошее взаимодействие и взаимную поддержку в международных организациях, выразили открытость для дальнейшего сотрудничества", - пояснила Гречаная.

Сотрудничество с Киргизией

Кроме того, в понедельник также состоялась дискуссия с председателем Верховного Совета Киргизской Республики Дастанбеком Джумабековым.

В ходе обсуждения собеседники отметили положительную динамику сотрудничества между двумя странами, особенно в рамках СНГ. В то же время Гречаная и Джумабеков обоговорили необходимость увеличения объема торговли и активизации сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.

"Обменялись информацией о законодательной практике и высказались о необходимости дальнейшего диалога. Председатель Верховного Совета Кыргызской Республики пригласил посетить Кыргызстан с официальным визитом", - добавила Гречаная.

Расширение связей с Арменией

Еще одна встреча председателя высшего законодательного органа была в понедельник с председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном.

"Отметила, что Республика Молдова и Республика Армения должны расширять сотрудничество и на парламентском уровне, сохраняя позитивную динамику в политическом диалоге на уровне глав государств", - сказала Гречаная.

Кроме того, спикер подтвердила решимость властей и впредь содействовать сбалансированной внешней политике в интересах жителей Республики Молдова. Также она подчеркнула необходимость активизации экономического обмена. А еще стороны договорились об интенсификации сотрудничества на региональных и международных площадках.

Диалог с ОБСЕ

Другая дискуссия у Гречаной прошла с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели.

Собеседники обсудили необходимость использования существующих механизмов и инструментов, в том числе Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в процессе разработки и реализации реформ.

"Отдельно рассмотрели вопросы деятельности Центральной избирательной комиссии, прав человека и урегулирования приднестровской проблемы. Обсудили реформу правосудия, инициированную молдавскими властями, а также "дорожную карту" правительства, которая устанавливает приоритеты на следующий период", - пояснила Гречаная.

Спикер обратила внимание на открытость молдавских властей к сотрудничеству.

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