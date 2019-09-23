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Президент Молдовы Игорь Додон на встрече с главой Латвийской Республики Эгилом Левитсом

Додон провел встречу с президентом Латвии в Нью-Йорке

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
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Президенты Молдовы и Латвии выразили мнение о необходимости обмена визитами на уровне глав государств.

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с главой Латвийской Республики Эгилом Левитсом полноценную реализацию имеющегося потенциала торговых связей между странами. Об этом глава государства написал в понедельник на своей странице в соцсети Facebook. 

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент Молдовы отправился с недельным визитом в США

Додон находится с недельным визитом в Нью-Йорке, куда отправился 22 сентября.

"Первая встреча в рамках визита в Нью-Йорк прошла с президентом Латвийской Республики Эгилом Левитсом. Констатировали тот факт, что с момента установления дипломатических отношений 1 сентября 1992 года наше двустороннее сотрудничество развивается интенсивно, в том числе на уровне исполнительной власти", - сообщил президент Молдовы.

Стороны выразили мнение о необходимости обмена визитами на уровне глав государств.

Президент Молдовы положительно оценил помощь Латвии нашей стране в проведении демократических реформ, а также в организации образовательных и гуманитарных программ.

"Отметил и продуктивное сотрудничество между местными публичными администрациями двух стран. Что касается торговых связей, мы констатировали рост их объема в 2018 году по сравнению с 2017-м, однако выступили за полноценную реализацию имеющегося в этой сфере потенциала", - заключил Додон.

Ранее президент сообщал, что в рамках визита в США у него состоятся двусторонние встречи с рядом зарубежных лидеров и представителями американского руководства, с влиятельными еврейскими организациями и деловыми кругами. Однако основное мероприятие – выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, где глава государства намерен рассказать о проблемах и достижениях Республики Молдова, об особенностях ее внутренней и внешней политики, о перспективах урегулирования приднестровского конфликта и многом другом.

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