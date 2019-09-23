Как изменится состав парламента Молдовы в случае досрочных выборов

Опрос показал, что думают жители республики о досрочных выборах в парламент, как распределились бы места в законодательном органе в случае проведения такого голосования, и каких изменений ждут граждане страны.

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Жители Молдовы выступают против досрочных выборов в парламент республики. Это подтверждают данные социологического исследования, проведенного Ассоциацией социологов и демографов страны и представленного в понедельник.

Лишь 7% респондентов позитивно оценили бы возможность проведения в Молдове в 2019 году досрочных парламентских выборов. Абсолютное большинство – 81% опрошенных относятся к этому негативно. При этом 13% участников опроса не смогли определиться с ответом.

Если досрочные выборы все-таки состоятся

Однако, если бы в следующее воскресенье состоялось голосование в высший законодательный орган страны, то большинство опрошенных заявили, что поддержали бы Партию социалистов — 31,4%. До избрания президентом Молдовы этим политформированием руководил Игорь Додон.

Следом расположилась бы партия "Действие и солидарность" (PAS) под руководством премьера Майи Санду — с 16,5%.

Партия "Платформа "Достоинство и правда" (DA), лидером которой является нынешний глава МВД Андрей Нэстасе, получила бы поддержку 7,3%.

Таким образом, на двоих PAS и DA, которые на данный момент входят в блок ACUM, заручились бы поддержкой практически четверти опрошенных.

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Демократы, которым ранее принадлежало парламентское большинство, разместилась бы на четвертом месте – с 6,9%.

Остальные партии, согласно результатам социологического исследования, не преодолели бы порог шестипроцентный избирательный порог и, соответственно, не попали бы в парламент.

Одна из проблем, на которой остановились социологи, заключается в том, что почти каждый пятый участник опроса не знает за кого голосовать в случае проведения в ближайшее воскресенье выборов в парламент Молдовы, а 9% респондентов заявили, что вовсе не будут принимать участия в избирательном процессе.

"Эксперты считают, если в последующие месяцы будут организованы досрочные парламентские выборы, то состав парламента практически не изменится. За исключением того, что у демократов будет меньше мандатов", заявил председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.

Надежды жителей Молдовы

Жители республики достаточно оптимистично смотрят в будущее. Так, согласно опросу, каждый третий респондент считает, что через год его семья будет жить лучше. Впрочем, порядка ¼ опрошенных считает, что ничего не изменится. Практически каждый пятый участник исследования заявил, что ему и его семье станет тяжелее, а 6% кажется, что дела будут обстоять очень плохо. Еще 11% не смогли дать конкретный ответ на поставленный вопрос.

Надежды на лучшую жизнь преимущественно высказывают респонденты мужского пола, лица с высшим образованием, молодые люди и граждане, находящиеся на данный момент в хорошем материальном положении.

Опрос проходил с 11-20 сентября, в нем приняли участие 1189 человек из 88 населенных пунктов, погрешность составляет +/-3%.

Политические изменения в Молдове

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных законодателей. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

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После нескольких месяцев споров члены фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества. А 16 сентября участники коалиции подписали новое политическое соглашение о целях на переходный период, которое завизировали президент, премьер и спикер парламента.

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