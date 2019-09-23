Лидер Приднестровья встретится с Дмитрием Козаком

Встреча с вице-премьером правительства России запланирована в рамках визита приднестровской делегации в Москву.

ТИРАСПОЛЬ, 23 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Дата встречи лидера Приднестровья Вадима Красносельского с вице-премьером правительства России Дмитрием Козаком предварительно оговорена на 26 сентября. Помимо нее в рамках визита приднестровской делегации в российскую столицу запланирован ряд встреч с представителями законодательной и исполнительной ветвей власти Российской Федерации, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Российская площадка для диалога выбрана неслучайно. В Москве участие в дискуссии сможет принять большее число российских чиновников, что позволит проработать широкий спектр вопросов", - отметил Вадим Красносельский.

Среди предполагаемых к обсуждению направлений – политическое взаимодействие, миротворчество (в том числе тема утилизации боеприпасов с истекшим сроком хранения), экономика (в этот блок войдут газовый вопрос, экспорт электроэнергии, банковский сектор), а также контакты в гуманитарной и информационной сферах.

По словам Красносельского, все это традиционные направления приднестровско-российского взаимодействия, совместная работа по которым носит системный характер.