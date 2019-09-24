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Молдавский премьер Майя Санду

Отчетный день: Санду расскажет о работе правительства Молдовы за 100 дней

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Молдова после политического кризиса (97)
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Глава кабинета министров Майя Санду пояснит, что удалось сделать правительству под ее руководством с момент утверждения кабмина, а также обозначит цели на будущее.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду представит во вторник отчет о деятельности правительства за первые 100 дней работы. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Правительство Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как оценивает депутат от блока ACUM 100 дней правительства Майи Санду

Мероприятие запланировано на 11.00. Предполагается, что глава правительства также ответит на вопросы журналистов.

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Кабинет министров Молдовы под руководством Санду сформировали 8 июня. Это стало возможным после того, как Партия социалистов и блок ACUM пришли к консенсусу и создали временное парламентское большинство.

Новое правительство уникально для республики тем, что впервые за всю историю независимой страны в его составе больше женщин, чем мужчин - 7/5. 

Главной целью кабинета министров была заявлена деолигархизация страны.

Правительству Молдовы 100 дней: что сделали Санду и ее министры
© Sputnik / Moldova
Правительству Молдовы 100 дней: что сделали Санду и ее министры

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Тема:
Молдова после политического кризиса (97)

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Теги:
Кишинев, Молдова, правительство, Майя Санду


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