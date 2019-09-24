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Мир за сутки: Месси стал лучшим игроком ФИФА, Додон провел встречи в США

© Sputnik / Vladimir Pesnya
Политика
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Самое интересное за ночь (262)
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционном обзоре Sputnik: каждый день на нашем сайте - самые свежие новости.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон находится с недельным визитом в США, куда отправился 22 сентября.

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Там у него проходят двусторонние встречи с рядом зарубежных лидеров и представителями американского руководства, с представителями влиятельных организаций и деловыми кругами.

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Была проведена встреча с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. В ходе беседы глава государства выразил эстонской стороне благодарность за помощь, оказываемую стране в реализации программы "электронное управление", направленной на развитие информационных технологий в государственных учреждениях. Кроме того, высоко оценил помощь в образовательной и гуманитарной сфере.

"Пришли к единому мнению о необходимости обмена визитами на уровне глав государств", - подчеркнул Игорь Додон.

Вместе с тем президенты констатировали недостаточную реализацию потенциала торгово-экономических отношений между Молдовой и Эстонией и отметили важность их активизации.

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Также в Нью-Йорке прошла встреча с президентом Республики Болгария Руменом Радевым.

"Выделил особую роль болгарской общины в развитии сотрудничества между Молдовой и Болгарией. В нашей стране насчитывается около  52 тыс. болгар, которые проживают преимущественно в Тараклийском районе. В этом контексте поблагодарил руководство Болгарии за оказываемую Молдове и, в первую очередь, Тараклийскому району помощь в культурной и гуманитарной области, а также в инфраструктуре", - написал президент в соцсетях.

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В завершение встречи договорились о том, что весной 2020 года Румен Радев совершит официальный визит в Республику Молдова.

Более 400 человек были эвакуированы с плавбазы "Петр Житников"

Спасатели эвакуировали людей с горевшей у острова Итуруп плавбазы "Петр Житников", сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Сахалинской области.

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На борту находилось 419 человек; 363 из них доставили двумя рыболовными судами на плавбазу "Всеволод Сибирцев".

"56 человек остались на судне в качестве аварийной команды для охлаждения переборок и для обеспечения живучести судна", — говорится в сообщении.

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Эвакуированных готовы принять компания "Гидрострой" и рыбокомбинат "Островной" на Курилах, заявил представитель компании-судовладельца "Дальморепродукт".

По его словам, моряки чувствуют себя хорошо, обеспечены питанием, при необходимости им могут оказать медпомощь.

Плавучая база загорелась в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп.

Экипаж потушил пожар своими силами, никто, по данным судовладельца, не пострадал.

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Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим игроком 2019 года по версии ФИФА, сообщает Р-Спорт. Месси признался, что ставит командные успехи выше индивидуальных наград.

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Торжественная церемония вручения ежегодных наград ФИФА прошла в понедельник в Милане в театре "Ла Скала". Кроме 32-летнего Месси на награду "Футболист года" претендовали португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса" и голландец Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля".

"Хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня. Для меня индивидуальные награды являются второстепенной вещью, главное - команда. Но быть здесь вместе с женой и двумя детьми - это особенный момент", - сказал Месси.

В минувшем сезоне Месси забил 51 гол в 50 матчах за "Барселону". Аргентинец впервые получил данную награду в рамках церемонии FIFA Football Awards, которая проходит с 2017 года.

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