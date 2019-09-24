Мир за сутки: Месси стал лучшим игроком ФИФА, Додон провел встречи в США

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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон находится с недельным визитом в США, куда отправился 22 сентября.

Там у него проходят двусторонние встречи с рядом зарубежных лидеров и представителями американского руководства, с представителями влиятельных организаций и деловыми кругами.

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Была проведена встреча с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. В ходе беседы глава государства выразил эстонской стороне благодарность за помощь, оказываемую стране в реализации программы "электронное управление", направленной на развитие информационных технологий в государственных учреждениях. Кроме того, высоко оценил помощь в образовательной и гуманитарной сфере.

"Пришли к единому мнению о необходимости обмена визитами на уровне глав государств", - подчеркнул Игорь Додон.

Вместе с тем президенты констатировали недостаточную реализацию потенциала торгово-экономических отношений между Молдовой и Эстонией и отметили важность их активизации.

Также в Нью-Йорке прошла встреча с президентом Республики Болгария Руменом Радевым.

"Выделил особую роль болгарской общины в развитии сотрудничества между Молдовой и Болгарией. В нашей стране насчитывается около 52 тыс. болгар, которые проживают преимущественно в Тараклийском районе. В этом контексте поблагодарил руководство Болгарии за оказываемую Молдове и, в первую очередь, Тараклийскому району помощь в культурной и гуманитарной области, а также в инфраструктуре", - написал президент в соцсетях.

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В завершение встречи договорились о том, что весной 2020 года Румен Радев совершит официальный визит в Республику Молдова.

Более 400 человек были эвакуированы с плавбазы "Петр Житников"

Спасатели эвакуировали людей с горевшей у острова Итуруп плавбазы "Петр Житников", сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Сахалинской области.

На борту находилось 419 человек; 363 из них доставили двумя рыболовными судами на плавбазу "Всеволод Сибирцев".

"56 человек остались на судне в качестве аварийной команды для охлаждения переборок и для обеспечения живучести судна", — говорится в сообщении.

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Эвакуированных готовы принять компания "Гидрострой" и рыбокомбинат "Островной" на Курилах, заявил представитель компании-судовладельца "Дальморепродукт".

По его словам, моряки чувствуют себя хорошо, обеспечены питанием, при необходимости им могут оказать медпомощь.

Плавучая база загорелась в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп.

Экипаж потушил пожар своими силами, никто, по данным судовладельца, не пострадал.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим игроком 2019 года по версии ФИФА, сообщает Р-Спорт. Месси признался, что ставит командные успехи выше индивидуальных наград.

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Торжественная церемония вручения ежегодных наград ФИФА прошла в понедельник в Милане в театре "Ла Скала". Кроме 32-летнего Месси на награду "Футболист года" претендовали португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса" и голландец Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля".

"Хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня. Для меня индивидуальные награды являются второстепенной вещью, главное - команда. Но быть здесь вместе с женой и двумя детьми - это особенный момент", - сказал Месси.

В минувшем сезоне Месси забил 51 гол в 50 матчах за "Барселону". Аргентинец впервые получил данную награду в рамках церемонии FIFA Football Awards, которая проходит с 2017 года.

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