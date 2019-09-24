Гречаная: Молдова - мост между Востоком и Западом

Спикер Зинаида Гречаная на форуме глав парламентов Евразии заверила, что власти нашей страны будут целенаправленно формировать условия для создания современного государства - открытой и привлекательной со всех точек зрения.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Молдова превращается в своеобразный мост между Востоком и Западом. Об этом заявила спикер парламента Зинаида Гречаная, выступая на четвертом совещании председателей парламентов стран Евразии, которое проходит 23-24 сентября в Нур-Султане.

"Уникальное географическое положение позволяет Молдове поддерживать взаимовыгодные связи, как со всеми государствами Евразийского континента, так и Европы, планомерно работая над подлинным превращением Молдовы в своеобразный мост между Востоком и Западом", - сказала председатель высшего законодательного органа республики.

Спикер заверила, что власти Молдовы будут "целенаправленно формировать условия для создания современной страны - открытой и привлекательной со всех точек зрения".

"Сегодня Молдова твердо придерживается линии взвешенной внешней политики, нейтрального военно-политического статуса, открытости всем международным партнерам, как на Западе, так и на Востоке", - добавила Гречаная.

Он подчеркнула, что "в эпоху геополитического противостояния, Молдова стремится стать точкой взаимопонимания и сотрудничества".

Кроме того, спикер напомнила, что республика входит в две крупные экономические зоны свободной торговли: Европейского Союза и Содружества Независимых Государств.

"Это превращает нашу страну в выгодного стратегического и торгового партнера для всех государств, входящих в оба экономических блока и формирует реальные условия для ускорения международных интеграционных процессов, а также создания проектов, сочетающих разнообразные возможности потенциала инновационного экономического развития стран ЕАЭС, СНГ и ЕС", - сказала Гречаная.

Отдельно спикер подчеркнула, что Молдова придает важное значение сотрудничеству с Евразийским Экономическим Союзом.

"Молдова первой получила статус страны-наблюдателя в ЕАЭС. Хочу особо отметить, что Молдова стремится к максимальному расширению сотрудничества с этим объединением и готова подключиться к самым различным проектам в рамках ЕАЭС", - заявила Гречаная.

По ее словам, смена власти в республике и формирование новых руководящих органов придали международному сотрудничеству новый импульс, позволили вернуть Молдову в русло предсказуемой прагматичной политики, направленной на достижение эффективных результатов.

"Именно такой подход привел к давно ожидаемым результатам: так, после долгого перерыва, на прошлой неделе в Кишиневе состоялось заседание российско-молдавской межправительственной комиссии", - сказала Гречаная.

Также она обратила внимание, что 20 – 21 сентября в Кишиневе состоялся Второй Молдо-Российский экономический форум, в котором впервые на официальном уровне приняли участие руководство парламента и правительства страны.

"Участие в этом форуме флагманов российского бизнеса свидетельствует о том, насколько высокий интерес вызывает наша страна со стороны правительственных и деловых кругов одной из ведущих стран Евразийского пространства", - заявила Гречаная.

По словам спикера, Молдова может многое предложить зарубежным партнерам и, в первую очередь, странам, связанным с республикой общей историей, общими политическими и экономическими интересами.

Гречаная выразила надежду, что "теперь хорошей традицией станут и совместные экономические форумы со всеми странами".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK