Отчет за 100 дней работы кабмина, или литературные таланты Санду

Страсть молдавского премьера к метафорам и кораблям: глава правительства рассказала, что, по ее мнению, удалось, а что нет кабмину под ее руководством, а также о том, когда она отправится с визитом в Москву.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду представила отчет о деятельности правительства за 100 дней его работы: она рассказала о дырах в бюджете, о том, что будет с зарплатами, а также о том, что чистки в госструктурах продолжатся.

Литературные таланты премьера

Санду построила свой спич на метафорах. В этом прослеживаются отголоски прошлого. Ранее премьер возглавляла министерство просвещения. Так, она сравнила республику в момент, когда встала у руля правительства, с "дрейфующим кораблем без воды и провизии, который в любой момент мог затонуть".

"Те несколько мешков с едой и наполовину заполненные бутылки с вином были заперты в кладовой, ключи от которой украл предводитель крыс. Рулевое колесо было сломано, якорь утерян, паруса порваны, в то время как экипаж пировал. На борту находились миллионы голодных, больных, отчаявшихся и лишенных надежды людей", - сказала Санду.

На этом красноречие премьера не закончилось, и она продолжила приправлять свой отчет ярким словцом. "В первую очередь нам пришлось отремонтировать корабль, подшить паруса и заварить якорь, чтобы не допустить потопления судна. Потом потребовалось выгнать крыс и остановить распространение сделанных ими дыр, в которые поступала вода и уходила провизия. Следующий наш шаг был в том, чтобы найти честных моряков, с которыми бы будем управлять судном. Конечно, иногда мы допускали ошибки, но мы работали день и ночь, чтобы корабль плыл и достиг безопасного порта", - добавила премьер.

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Транспарентность и настрой на реформы

По словам Санду, правительство стало открытым для граждан. "Мы верим в транспарентность и говорим искренне и открыто обо всем", - добавила премьер.

Как отметила глава кабмина, за 100 дней были сделаны важные шаги в реформировании юстиции. "Разработали амбициозную реформу, которая очистит систему от судей и прокуроров, которые участвовали в играх политиков. Мы разработали и утвердили закон о прокуратуре, который открывает путь для избрания генпрокурора, по-настоящему независимого и профессионального", - сказала глава кабмина.

Она напомнила о создании совета по координации антикоррупционных политик, который будет анализировать деятельность структур, ответственных за предотвращение и борьбу с коррупцией.

Борьба с коррупцией и чистки в госструктурах

По ее словам, за три месяца правительство раскрыло множество коррупционных схем на госпредприятиях. Речь, как отметила премьер, идет о схемах бывшей правящей Демпартии по Международному аэропорту Кишинева, Air Moldova, Metalferos, "Молдтелеком", "Кишинев-Арена" и другим компаниям.

"По некоторым крупным делам информация уже передана в суд, а по другим - в прокуратуру. Мы остановили незаконные сделки по приватизации и сомнительные госзакупки. Уволили сотни служащих, вовлеченных в незаконные действия. Но есть сотни предприятий и ведомств. Процесс очистки продолжится в ближайшие месяцы", - сказала Санду.

Она подчеркнула, что "самое большое достижение – это то, что Плахотнюк, Шор и другие воры не находятся у власти".

Внешняя помощь и дыры в бюджете

Как отметила глава правительства, за эти несколько месяцев кабмину удалось вытащить страну из международной изоляции.

"Восстановление политического диалога и финансовой помощи со стороны партнеров по развитию позволило избежать серьезного бюджетного кризиса, спровоцированного действиями демократической власти", - сказала Санду.

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Глава правительства отметила, что мобилизация внешних ресурсов позволила избежать сокращения расходов бюджета на треть.

"Мы завершили две оценки в рамках программы МВФ и получили 46 миллионов долларов, а также 14,5 миллиона евро со стороны ЕС и рассчитываем на поступление еще 60 миллионов до конца этого года. В общей сложности мы разблокировали гранты на сумму в 1,4 миллиарда леев и кредитов на 2 миллиарда леев. Куда пойдут эти деньги? На покрытие бюджетной дыры в 4,5 миллиарда леев, унаследованной от демократической власти", - сказала Санду.

Иностранные визиты

За 100 дней Санду вместе со своими министрами успела побывать с визитами в Брюсселе, Бухаресте, Киеве и Вашингтоне. Однако Москву глава правительства за это время так и не посетила, хотя заявляла, что рассматривает поездку в Россию.

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"Вопрос визита в Россию обсуждался. Дата не установлена. Когда появится точная дата, сообщим", - ответила Санду на вопрос корреспондента Sputnik.

Что будет с зарплатами

По словам премьера, правительство нашло "ресурсы на выплату зарплат с учетом нового закона о заработной плате".

"Повысили зарплаты для некоторых категорий в медицинском секторе и устранили дискриминационные положения в заработной плате школьных менеджеров. Работаем над законом о заработной плате для многих категорий, которые пострадали в результате нового закона", - сказала она.

Санду отметила, что дыру, образованную в результате банковской кражи, планируется покрыть в том числе "за счет конфискации имущества воров".

Что не удалось правительству

По словам самой Санду, правительству следовало бы быстрее продвигаться по всем направлениям.

"Хотелось бы быстрее продвигаться по реформе юстиции. Хотелось бы, чтобы все законы уже были приняты. Чтобы уже был новый независимый и неподкупный генеральный прокурор. Хотелось бы говорить о проектах по развитию, а не тратить время, силы и деньги на устранение последствий предыдущий власти", - сказала премьер.

Она отметила, что по каждому из направлений скорость продвижения была медленнее.

"Это связано и с той ситуацией, которую мы обнаружили (придя к власти – ред.), и из-за бездействия служащих во многих структурах. Надо отметить, что существует высокий уровень саботажа, который мы не будем принимать… Вся команда должна работать. Думаю, здесь нам не удалось достаточно задействовать всю команду, чтобы достичь большего", - добавила Санду.

Кабинет министров Молдовы под руководством Санду сформировали 8 июня. Это стало возможным после того, как Партия социалистов и блок ACUM пришли к консенсусу и создали временное парламентское большинство.

© Sputnik / Moldova Правительству Молдовы 100 дней: что сделали Санду и ее министры

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