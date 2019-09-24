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Экстремизм не пройдет: в Европе озаботились безопасностью

© AP Photo / Matt Dunham
Политика
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Президент Европарламента Давид Сассоли пообещал защитить Европу от угроз антисемитизма и экстремизма.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Президент Европарламента Давид Сассоли пообещал сделать все, чтобы защитить Европу от угроз антисемитизма и экстремизма. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Совета раввинов Европы, произошло это по итогам встречи президента раввина Пинхаса Гольдшмидта с Сассоли в Брюсселе.

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© Sputnik /
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Обращаясь к господину Сассоли, Гольдшмидт отметил, что еврейские общины Европы полностью интегрированы в европейское общество.

"Еврейским институтам в Европе сотни лет. Наши традиции и религиозная практика, в том числе ритуальный забой скота, кашрут (еврейские законы об употреблении пищи - ред.) и брит-мила (обрезание - ред.), имеют высокие стандарты и не противоречат правилам Европейского союза. Очень важно признать, что не каждая иммиграция в Европу одинакова. Мы готовы сотрудничать с ЕС, чтобы помочь новым иммигрантам создать признанную государством систему, позволяющую им вести свой традиционный религиозный образ жизни", - сказал Гольдшмидт, который также является главным раввином Москвы.

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В свою очередь Сассоли "выразил свою поддержку и гарантировал, что сделает все возможное, чтобы защитить Европейский континент от угроз антисемитизма и экстремизма", отмечается в пресс-релизе.

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Теги:
антисемитизм, Безопасность, Европа


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