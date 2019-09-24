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Посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев и Виталий Игнатьев

О чем говорили Губарев и Игнатьев на встрече в Москве

© Sputnik / Ирина Ляхова
Политика
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В российской столице состоялась встреча посла по особым поручениям МИД России и главы внешнеполитического ведомства Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 24 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Обсуждение ситуации в переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем стало центральной темой на встрече главы внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталия Игнатьева и посла по особым поручениям МИД России Сергея Губарева.

"Собеседники сошлись во мнении о необходимости обсуждения в рамках предстоящего раунда переговоров в международном формате "5+2" в Братиславе всего комплекса острых проблем в отношениях сторон, а также хода реализации ранее достигнутых договоренностей", - отметили в пресс-службе приднестровского МИДа.

Посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев
© Sputnik / Ирина Ляхова
Губарев: необходимо восстановить диалог по Приднестровью на всех уровнях

Отдельное внимание на встрече Виталий Игнатьев уделил развитию диалога по разрешению проблемы закрытия в банках Молдовы корреспондентских счетов приднестровских экономических агентов, а также по иным проблемным аспектам последнего времени.

"В ходе беседы также обсудили вопросы развития контактов России и Приднестровья по актуальным направлениям. Отдельное внимание участники встречи уделили функционированию миротворческой операции под эгидой России", - подчеркнули в ведомстве.

В ходе визита представители приднестровской делегации встретятся с российскими высокопоставленными чиновниками на различных уровнях.

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Теги:
Сергей Губарев, Виталий Игнатьев, Приднестровье


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