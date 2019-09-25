Решено: Андрей Нэстасе больше не глава МВД

Андрей Настасе больше не является министром внутренних дел, об этом стало известно в среду на заседании правительства.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Лидер партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе временно приостановил свою деятельность в качестве министра внутренних дел Молдовы.

Об этом сообщил в среду в ходе заседания правительства заместитель генерального секретаря кабмина Роман Казан, передает Sputnik.md.

Дело в том, что Нэстасе официально вступил в предвыборную гонку, зарегистрировавшись кандидатом на пост мэра Кишинева. Согласно Кодексу о выборах, чиновникам, которые решили баллотироваться, необходимо приостановить свою деятельность в должности, которую они занимают.

"Господин Нэстасе временно отстранен от должности, поскольку баллотируется в мэры Кишинева", - сказал Казан.

Вместо Нэстасе в правительстве МВД представляет государственный секретарь Януш Ерхан.

Нэстасе находился на посту руководителя МВД три месяца.

Ранее политик уже участвовал в выборах мэра. Его главным соперником был социалист Ион Чебан. По данным ЦИК, Настасе набрал 52,57% от общего числа голосов, а Чебан - 47,43% . Однако эти выборы были объявлены недействительными из-за нарушений, которые допустили оба кандидата. Судьи посчитали, что электоральные конкуренты вели агитацию в день выборов, а это противоречило положениям Избирательного кодекса.

Местные выборы в Молдове пройдут 20 октября. На сегодняшний день ЦИК зарегистрировал для участия в выборах в мэры Кишинева 21 кандидата, в том числе вице-спикера парламента депутата-социалиста Иона Чебана.

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