Выборы в Кишиневе: кто займет место главы столичной администрации

Место под солнцем, или кто займет кресло примара Кишинева: опрос показал, как проголосовали бы горожане на выборах главы столичной администрации.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Значительное число жителей Кишинева не определилось, за кого они будут голосовать на выборах примара (мэра) столицы. Это подтверждают данные социологического исследования, проведенного компанией Intellect Group.

"Мы видим довольно большое число людей, которые пока не знают, за кого бы они проголосовали – 23,2%. Не будут принимать участие в голосовании порядка 4%. Против всех выступает довольно большой процент респондентов – 7,3%", - заявил представитель компании Intellect Group Ян Лисневский.

Кто в фаворитах гонки

Исходя из данных опроса, основная борьба на выборах 20 октября развернется между кандидатами от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM (в него входят партии PAS и DA). Представители этих двух политических сил лидируют с большим отрывом по сравнению с остальными участниками топа.

Согласно представленным данным, большинство опрошенных заявили, что на выборах 20 октября поддержали бы кандидата от социалистов Иона Чебана. За него проголосовали бы 29,6% респондентов.

Следом расположился бы Андрей Нэстасе от блока ACUM с 18,3%. К слову, в среду Нэстасе, который является лидером DA, объявил о том, что

временно приостановил свою деятельность в качестве министра внутренних дел Молдовы. На такой шаг он решился, чтобы вплотную заняться борьбой за примарское кресло.

Остальные претенденты значительно отстают. Так, Октавиан Цыку от Партии национального единства (Partidul Unității Naționale / PUN) заручился бы поддержкой порядка 6% респондентов, экс-примар Кишинева, либерал Дорин Киртоакэ - 4%, Валериу Мунтяну от партии Uniunea Salvați Basarabia (USB) - 2%.

Что надо знать о выборах 20 октября

По итогам всеобщих местных выборов должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

На всеобщих местных выборах откроют 1969 избирательных участков. Они будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года.

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