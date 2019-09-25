Додон встретился с Токаевым: о чем говорили президенты Молдовы и Казахстана

Лидеры Молдовы и Казахстана договорились продолжить двусторонний диалог в рамках саммита Евразийского экономического союза, который запланирован на 1 октября в Ереване.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым вопросу открытия посольств в Кишиневе и Нур-Султане. Встреча двух глав государств состоялась в Нью-Йорке.

"В ходе беседы отметил договоренности, к которым мы пришли во время нашей первой встречи 28 мая этого года в Нур-Султане, где мы сошлись во мнении о необходимости укрепления двустороннего диалога во многих областях, представляющих взаимный интерес, в том числе по вопросу открытия посольств в Кишиневе и Нур-Султане. В этом же контексте мы сегодня обсудили возможность обмена визитами на уровне исполнительной и законодательной власти в 2020 году", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, говоря о торгово-экономических отношений между Молдовой и Казахстаном, стороны были едины во мнении о необходимости приложить больше усилий в этой области для полноценной реализации имеющегося потенциала. Лидеры двух государств отметили, что двусторонняя межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству не собиралась четыре года. А это "не соответствует духу нашего партнерства", отметил Додон.

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"В завершение встречи договорились продолжить двусторонний диалог "на полях" саммита Евразийского экономического союза в Ереване 1 октября. Напомню, что Молдова в 2018 году первой получила статус наблюдателя при ЕАЭС", - заключил президент республики.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

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В апреле 2017 года президент Молдовы Игорь Додон подписал меморандум о сотрудничестве республики с ЕАЭС, а в мае 2018-го страна получила статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

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