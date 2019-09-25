И.о. генпрокурора добрался до Конституционного суда Молдовы: о чем речь

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдовы Думитру Робу обратился в среду, 25 сентября, в Конституционный суд. Он попросил растолковать, может ли депутат быть задержан, арестован, подвергнут обыску или предан суду в рамках уголовного процесса, если после лишения депутата иммунитета в связи с обвинением в преступлении, выясняются другие детали, которые стоят в основе других статей обвинения, сообщает sputnik.md.

Прокурор считает, что в настоящее время есть некоторые неясности в законодательстве, которые может объяснить только Конституционный суд.

Как считает Робу, в настоящее время непонятна ситуация, при которой парламент дает согласие на проведение процессуальных действий и передаче уголовного дела в суд отношении депутата, а в рамках следствия всплывают и другие доказательства, которые указывают на совершение этим законодателем других преступлений.

"Необходимо ли одобрение парламента по каждой статье обвинения или достаточно первого решения высшего законодательного органа", - отмечено в запросе.

Как считает Робу, его обращение в КС связано с тем, чтобы "избежать ситуаций, когда неопределенность интерпретации может помочь человеку избежать ответственности".

В Молдове уже пятеро депутатов остались без парламентской неприкосновенности. С требованием лишить иммунитета во всех пяти случаях выступил и.о. генпрокурора Думитру Робу.

© Sputnik / Moldova Лишились неприкосновенности

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