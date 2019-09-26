Додон выступил на полях ООН: о чем говорил президент Молдовы

Глава республики Игорь Додон рассказал о стратегии развития страны в рамках национальной программы "Молдова – 2030", а также о важности решения приднестровского вопроса.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выступил на полях ООН в рамках заседания секции "Партнерство для устойчивого развития", отметив задачи властей республики.

Свой спич Додон начал с того, что рассказал о Национальной стратегии развития "Молдова – 2030", которую парламент страны утвердил 14 декабря 2018 года. По его словам, этот документ включает четыре ключевых направления устойчивого развития и 10 основных целей на долгосрочный период.

Первое направление касается устойчивой и инклюзивной экономики, повышения условий жизни, роста доходов и устранение экономического неравенства. Второе - человеческого капитала и включает, в частности, цель обеспечения серьезной системы социальной защиты. Также стратегия "Молдова-2030" ставит акцент и на эффективность работы государственных институтов. Четвертое направление стратегии включает обеспечение фундаментального права на здоровую и безопасную окружающую среду для граждан Молдовы.

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"Достижение этих масштабных целей для моей страны возможно только после осуществления ключевых реформ", - отметил Додон.

Национальный интерес возобладал

Президент Молдовы пояснил, что в июне этого года республика избавилась от "авторитарного олигархического режима, который контролировал всю вертикаль государственной власти".

Как отметил Додон, "это стало возможным безусловно благодаря внутреннему консенсусу в стране, а также консенсусу между главными геополитическими игроками по отношению к Молдове".

"В результате республика сейчас управляется коалицией, которая впервые после объявления декларации о независимости объединила политические силы, у которых диаметрально противоположные взгляды на многие вещи", - сказал он.

По его словам, национальный интерес возобладал над геополитическими различиями.

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"Порядка 80% нашего населения поддержали это изменение. Поэтому у нас есть масштабная повестка внутренних реформ, которые призваны вернуть доверие население к системе юстиции, к национальным демократическим институтам", - подчеркнул молдавский президент.

Приднестровский вопрос

Глава республики коснулся и темы приднестровского урегулирования.

"В качестве президента страны, надеюсь, что результатами осуществления целей по устойчивому развитию Республики Молдова воспользуются в том числе и жители левого берега Днестра", - сказал Додон.

Он выразил уверенность в том, что "в настоящее время у Молдовы есть уникальная возможность воспользоваться внутренним политическим консенсусом и, в частности, консенсусом, достигнутым между основными внешними игроками – Российской Федерацией, США, ЕС для решения окончательно и мирным путем конфликта на востоке страны".

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"Вместе с тем, мне хотелось бы еще раз сказать о приверженности Республики Молдова приложить необходимые усилия для достижения национальных целей в соответствии с повесткой "2030". Надеюсь, что при достижении этих целей республика станет страной чьи граждане, будут гордиться ей, а молодое поколение полностью сможет реализовать себя на своей родине рядом со своими семьями и друзьями", - сказал Додон.

На этой неделе состоится выступление президента Молдовы в рамках заседания Генассамблеи ООН.

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