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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Гречаная: деятельность Матвиенко будет содействовать развитию сотрудничества

© Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Работа Валентины Матвиенко на посту спикера Совфеда будет способствовать укреплению традиционно дружеского и открытого диалога между Российской Федерации и Республикой Молдова, считает Зинаида Гречаная.

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Спикер парламент Молдовы Зинаида Гречаная поздравила Валентину Матвиенко с переизбранием на пост председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

© Sputnik / Владимир Федоренко
Зинаида Гречаная выступила перед депутатами Государственной думы РФ

Об этом Гречаная написала на своей странице в соцсети Facebook.

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Матвиенко была переизбрана на пост спикера Совета Федерации в третий раз. За это решение проголосовали сенаторы на заседании в среду, альтернативных кандидатур предложено не было. 

По мнению Гречаной, итоги "голосования еще раз подтвердили единодушное признание авторитета как мудрого государственного деятеля и политика".

"Уверена, что ваша деятельность на этом высоком посту будет и впредь содействовать дальнейшему развитию сотрудничества между законодательными органами наших государств, а также укреплению традиционно дружеского и открытого диалога между Российской Федерацией и Республикой Молдова, включая расширение нашего взаимодействия в рамках Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ", - подчеркнула Гречаная.

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Спикер молдавского парламента пожелала Матвиенко "дальнейших успехов и неиссякаемой творческой энергии на ответственной должности, дальнейшего прогресса и благосостояния всему многонациональному народу Российской Федерации".

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Теги:
Россия, Зинаида Гречаная, Молдавия


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